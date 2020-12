METEO – Affondo ARTICO per NATALE, torna il MALTEMPO con NEVE anche a bassa quota

Meteo: avvio di settimana con l’anticiclone

Meteo – Una debole perturbazione oceanica transiterà nella giornata odierna sulle regioni settentrionali, portando molte nubi, ma con scarsi fenomeni. A seguire l’avvio della nuova settimana sarà contraddistinto da condizioni meteo più stabili e con maggiori schiarite; la discesa sul vicino Atlantico di un’ansa ciclonica, richiamerà un’onda anticiclonica verso il Mediterraneo centrale, quindi anche sull’Italia, determinando una prima parte della settimana mediamente stabile, con il ritorno di nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana. Aumenteranno momentaneamente le temperature, specie i valori diurni, in particolare sui settori montuosi. A seguire l’Inverno tornerà alla carica dell’Italia proprio in concomitanza con il Natale, vediamo i maggiori dettagli.

Vigilia di Natale con tempo in peggioramento al nord e settori tirrenici

Meteo Vigilia di Natale – Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare gradualmente durante la Vigilia di Natale. Il calo del campo barico sull’Italia, richiamerà correnti umide dai quadranti meridionali. Molte nubi sono attese al nord e settori tirrenici, seppur con fenomeni scarsi ed a carattere irregolare; piogge più consistenti potrebbero interessare la Liguria, grazie anche alle sue caratteristiche orografiche tendenti ad esaltare il flusso umido meridionale. Nottetempo l’aria fredda dal nord Europa tenderà ad addossarsi all’Arco Alpino, pronta a fare il suo ingresso sull’Italia durante la giornata di Natale.

Avvezione artica per Natale, maltempo al centro-nord

Meteo Natale – Il fronte freddo transiterà sull’Italia proprio durante la festività natalizia; una bassa pressione scivolerà lungo lo stivale, determinando condizioni di maltempo su molte regioni. Fenomeni diffusi sono attesi inizialmente sull’Emilia-Romagna e centro Italia, in successiva estensione dal pomeriggio anche alle regioni meridionali Peninsulari. L’aria fredda farà il suo ingresso con quota neve attesa in brusco calo dal pomeriggio, quando i fiocchi potranno scendere a quote medio-basso collinari tra Emilia-Romagna ed Appennino settentrionale. Neve abbondante sull’Appennino centrale, con quota neve in discesa fin sotto i 1000 metri entro la fine del giorno con fiocchi dalla sera fino a quote basso collinari di Abruzzo, Umbria e Marche. Per le quote neve più dettagliate bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma salgono le possibilità per bianche sorprese anche a bassa quota. Questo primo impulso freddo potrebbe aprire una lunga fase invernale sull’Italia, complice uno stratwarming in atto ed in grado di rendere un avvio di gennaio decisamente invernale non solo in Europa.