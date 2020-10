METEO – AFFONDO PERTURBATO in arrivo nel WEEKEND con forte MALTEMPO e CALO TERMICO: torna la NEVE, i dettagli

Fronte di maltempo sta per abbandonare l’Italia

Il fronte di maltempo che tra la notte di ieri e la serata odierna ha attraversato interamente il nostro territorio nazionale, sta ormai abbandonando il nostro Paese portando i suoi effetti residui sull’estremo sud, prima che il sistema perturbato si esaurisca per frontolisi. Per quanto rapido possa essere stato, anche questo passaggio instabile non ha mancato di portare danni e disagi che hanno riguardato perlopiù la Campania e in particolare la provincia di Avellino. Tempo che si mostra in nitido miglioramento soprattutto al centro-nord con schiarite sempre più ampie col passar delle ore.

Ottobrata in pieno stile in arrivo, ma durerà poco

Il miglioramento delle condizioni meteo che sulla nostra Penisola sarà ancor più evidente nel corso della seconda parte della serata che sta subentrando è causato essenzialmente da una nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano che, nel tentativo di riprendere il controllo del Mediterraneo centrale, sta allontanando le correnti di maltempo verso oriente, in direzione cioè della Penisola balcanica. L’Alta pressione porterà un’ottobrata in pieno stile, con condizioni generalmente stabili e accompagnate da temperature in lieve aumenti nei valori massimi e addirittura in lieve diminuzione nei valori minimi a grandi linee. Ma non durerà più di un paio di giorni.

Nuovo affondo perturbato per il weekend, torna anche la neve

Il flusso atlantico quest’autunno si mostra molto dinamico e riesce a mettere spesso in seria difficoltà l’Alta pressione, basti pensare che nelle ultime due settimane si sono verificati solo due giorni di Anticiclone sull’Italia. Anche la prossima rimonta anticiclonica sembra essere piuttosto rapida, in quanto a partire già dal weekend le condizioni meteo volgeranno ad un nuovo peggioramento a causa di un ulteriore affondo perturbato di origine nordatlantica che non solo riporterà piogge e temporali con calo termico sul nostro Paese, ma sarà altresì responsabile del ritorno della neve.