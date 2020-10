METEO – AFFONDO PERTURBATO sull’ITALIA, rischio NUBIFRAGI nei prossimi giorni su tutte queste regioni

Autunno 2020 furioso

La stagione autunnale 2020 è una vera e propria furia che si sta abbattendo su più parti dell’emisfero boreale. Infatti, non è solo il nostro Paese ad essere interessato frequentemente dal maltempo, ma anche buona parte del continente europeo. In effetti per osservare un autunno con caratteristiche così dinamiche bisogna andare indietro di diversi anni. In più, come se non bastasse, anche l’attività uraganica appare particolarmente vivace. Per ultimo ricordiamo l’Uragano Delta che, dopo aver colpito le coste orientali del Messico, si è diretto verso gli Stati Uniti colpendo la Louisiana portando danni e disagi.

Prossime ore in compagnia del maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno ad un ulteriore peggioramento attraverso l’estensione del maltempo su buona parte delle regioni del nord Italia. In particolare i fenomeni potranno occasionalmente presentare carattere temporalesco e riguarderanno l’alessandrino, l’astigiano, la Liguria interna, la Lombardia, il Trentino Alto Adige il bellunese e anche l’estremo nordovest del Friuli. Localmente le precipitazioni potranno cadere in maniera molto intensa e sotto forma di nubifragio, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Inizio settimana in compagnia dei nubifragi

Se nel corso del weekend ormai subentrato le condizioni di maltempo riguarderanno essenzialmente le regioni centro-settentrionali, con precipitazioni solo localmente intense e a carattere di nubifragio e il ritorno della neve sulle Alpi nordorientali, stando ai principali centri di calcolo, un flusso umido di cui si fa portatore proprio il moto ciclonico della saccatura di origine nordatlantica risalirà in direzione del meridione, portando spiccata instabilità. In un secondo momento dunque il fronte instabile raggiungerà anche il sud Italia inizialmente ai margini degli acquazzoni e dei temporali.