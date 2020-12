METEO – AFFONDO POLARE in arrivo, ITALIA OSTAGGIO del MALTEMPO: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 11 dicembre 2020:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Basso Cilento, Piana Sele e Alto Cilento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C, Basi-E1, Basi-E2

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso, Logudoro, Campidano

Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Livenza, Lemene e Tagliamento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini Costieri Sud

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento