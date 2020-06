METEO – AGOSTO 2020 caldo e secco? Vediamo gli ultimi aggiornamenti

Sole e caldo salgono in cattedra ma attenzione all’inizio di luglio

L’estate avanza in questo finale di giugno che sta vedendo da qualche giorno condizioni meteo stabili e soleggiate con temperature che facilmente riescono a superare i +30 gradi da Nord a Sud. Il weekend in arrivo vedrà ancora il caldo protagonista anche se non mancherà qualche temporale soprattutto sulle Alpi. Proviamo però a guardare sempre più in la con una tendenza meteo che ci porti fino ai mese di luglio e agosto, cuore dell’estate. Durante la prossima settimana avremo una moderata ondata di caldo sul Mediterraneo centrale ma entro la prima decade di luglio diversi modelli non escludono un break temporalesco con annesso calo delle temperature. Per andare ancora oltre non possiamo far altro che studiare ed interpretare le anomalie di temperatura e precipitazione previste dai modelli stagionali. Quale evoluzione meteo allora per agosto 2020?

Caldo ma senza particolari eccessi per agosto 2020

Precisiamo ancora una volta che non è possibile fare delle previsioni meteo in senso stretto a così elevata distanza temporale proviamo però a tracciare una tendenza per agosto 2020 con l’aiuto di alcuni modelli stagionali. L’aggiornamento del modello ECMWF non mostra particolari anomalie di temperatura per agosto 2020 con valori di poco sopra media soprattutto su Europa centro-occidentale e Balcani. Questo farebbe presupporre la presenza di anomalie positive di pressione soprattutto tra Atlantico e settori occidentali del continente con condizioni meteo per lo più stabili. Partenza sottotono anche per la ITCZ che rimane piuttosto bassa e infatti l’anticiclone africano non si è fatto vedere quasi per niente. Caldo in Italia per agosto 2020 ma non da record per il momento con temperature in linea o poco al di sopra delle medie su base mensile.

Tendenza meteo agosto 2020: precipitazioni sotto la media

Distribuzione delle anomalie bariche, in accordo con quanto visto per le temperature, che dovrebbe portare un mese di agosto 2020 con condizioni meteo spesso asciutte e dunque con precipitazioni inferiori alla media. Sempre il modello ECMWF ci mostra anomalie negative di precipitazione più marcate su Isole Britanniche ed Europa centro-occidentale. Questo in accordo con la possibile insistenza di anticicloni. Valori più vicini alle medie sulla fascia Mediterranea che però ricordiamo presenta anche valori medi piuttosto bassi su diverse zone e che comunque potrebbe significare la presenza di temporali pomeridiani più o meno frequenti. Precipitazioni localmente sopra la norma su parte dell’Europa nord-orientale dove sarebbe più frequente il transito delle correnti fresche e instabili.