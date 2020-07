METEO AGOSTO 2020 – Tendenza fino a FERRAGOSTO, tra CALDO e nuovo rischio TEMPORALI

Meteo instabile su parte dell’Italia nel pomeriggio Le condizioni meteo sull’Italia in questo weekend risulteranno mediamente stabili, anche se non mancheranno residui disturbi durante le ore pomeridiane, specie odierne. L’ansa depressionaria che ha raggiunto parte dell’Italia nella giornata di ieri e che si è rapidamente portata verso i Balcani, lascerà qualche strascico instabile nelle prossime ore, con possibili acquazzoni e locali temporali. Le aree che potranno essere maggiormente esposte allo sviluppo di nubi convettive, quindi portatrici di acquazzoni e temporali, saranno quelle interne del sud Peninsulare e quelle comprese tra l’Abruzzo ed il basso Lazio. Sul Nord, Sicilia, Sardegna e resto del centro splenderà il sole, salvo locali addensamenti. Fine luglio 2020 con caldo intenso verso l’Italia Il mese di luglio 2020, fin qui piuttosto in controtendenza rispetto agli anni passati, con frequenti fasi di maltempo, non solo al nord, e temperature massime senza particolare eccessi, potrebbe proprio sul finire far registrare la prima ondata di caldo della stagione. Il campo anticiclonico in graduale rinforzo in queste ore sul Mediterraneo centro-occidentale, riceverà manforte nel corso della prossima settimana anche dall’anticiclone africano; una bolla d’aria molto calda, con isoterme fino a +24°C a 850 hPa previste sul centro Italia, abbraccerà gran parte delle regioni. Le temperature saliranno su tutta l’Italia, con valori diurni che si porteranno diffusamente oltre i +35°C, ma con locali punte prossime ai +40°C. Meteo Agosto 2020 al via con caldo intenso, poi nuovi temporali? Meteo Agosto 2020 – L’ondata di caldo intenso che raggiungerà l’Italia nel corso della prossima settimana, potrebbe protrarsi fino ai primi giorni del mese di agosto. Il caldo, con temperature al di sopra delle medie stagionali anche di oltre 5°C, potrebbe insistere fino al 2 agosto seguito da una nuovo possibile break temporalesco. Osservando le ultime emissioni a lungo termine del centro di calcolo ECMWF, durante la settimana che va dal 3 al 9 agosto 2020 si potrebbe registrare un nuovo calo dei geopotenziali; anomalie pluviometriche previste al di sopra delle medie del periodo al centro-nord, particolarmente marcata sulle regioni di nordest, e con temperature attorno le medie decadali, confermerebbe il transito di una nuova ansa ciclonica con nubifragi e nuovo calo delle temperature. Meno esposto sarà il sud e le due Isole Maggiori, dove il caldo ed il bel tempo potrebbero insistere fino al 10 agosto. A seguire che tempo ci attende? vediamo nella prossima pagina una possibile tendenza meteo per il periodo di Ferragosto 2020.

Meteo Ferragosto 2020 ancora incerto, ma attenzione alle insidie temporalesche Spingendoci oltre il 10 agosto, le proiezioni modellistiche ci indicano un possibile nuovo black-out dell’anticiclone; il calo della pressione sul Mediterraneo centrale potrebbe favorire l’ingresso sull’Italia di nuovi impulsi instabili tra il 10 ed il 16 agosto, responsabili del ritorno di acquazzoni e temporali localmente intensi. Secondo il modello europeo ECMWF, quindi, la settimana di Ferragosto è prevista mediamente instabile sull’Italia, non solo al centro-nord, ma anche su parte delle regioni meridionali Peninsulari. Trattandosi di una proiezione a lungo termine e di anomalie settimanali medie, ancora non possiamo elaborare una previsioni meteo dettagliata per la singola giornata di Ferragosto. Vi consigliamo quindi di seguire i prossimi editoriali con le ultimissime novità!