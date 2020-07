METEO AGOSTO 2020 – Ultimo mese dell’ESTATE tra CALDO e rischio TEMPORALI, ecco gli ultimi aggiornamenti

Meteo luglio 2020 termina con tempo dinamico Meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stiamo ormai entrando nell’ultima decade del mese di luglio, caratterizzato fin qui da condizioni meteo piuttosto dinamiche; frequenti passaggi instabili hanno a più riprese determinato condizioni meteo a tratti estreme, come è stato il caso dei nubifragi che si sono abbattuti negli ultimi giorni in Sicilia. Nel corso dei prossimi giorni continuerà l’altalena meteorologica, con l’arrivo dapprima di una breve fase anticiclonica con caldo estivo, seguita dal passaggio di due impulsi temporaleschi che riporteranno a partire dal 23 luglio piogge e temporali su molte regioni italiane. Meteo Agosto 2020, cosa attenderci per la fine dell’estate? Meteo Agosto 2020 – Dopo una prima parte dell’estate contraddistinta da frequenti passaggi instabili, è molta la curiosità dei nostri lettori sul capire come potrebbe essere il mese di agosto. L’ultimo mese della stagione estiva, che ci proietterà poi gradualmente verso l’autunno, è per molti inevitabilmente il mese d’eccellenza dell’intero trimestre estivo; oltre ad essere il più gettonato per le vacanze estive, in molti attendono anche la festività del Ferragosto. Va detto, tuttavia, che una previsione meteo non è ancora possibile, stante una distanza temporale significativa. Ci limiteremo quindi ad effettuare una possibile tendenza statistica, utilizzando alcuni modelli stagionali di previsione. Tendenza meteo agosto ECMWF, mese più stabile e caldo Il mese di agosto 2020, secondo le ultimissime proiezioni del modello stagionale basato sui dati di ECMWF, potrebbe risultare più stabile rispetto al mese di luglio. La prima settimana, tuttavia, potrebbe ancora essere contraddistinta da passaggi instabili sulle regioni settentrionali, seguiti da una maggior ingerenza anticiclonica. Tuttavia quest’anno l’ITCZ sembrerebbe voler rimanere nella sua latitudine di competenza, inibendo quindi la presenza dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale; tempo più stabile quindi, ma senza eccessi di caldo. Le precipitazioni potrebbero risultare meno consistenti rispetto alla media del periodo, anche se non mancheranno brevi break temporaleschi. Nella pagina successiva valutiamo invece la tendenza emessa dal modello americano CFS.

Agosto instabile per il modello americano CFS Per quanto riguarda l’ultima emissione del modello stagionale americano CFS, il mese di agosto potrebbe proseguire sulla falsa riga di luglio, seppur con qualche variante. L’alta pressione delle Azzorre potrebbe insistere sull’Europa sudoccidentale, estendendosi a più riprese verso le Nazioni centrali e parte del nord Italia. In tal caso il mese di agosto potrebbe essere caratterizzato da fasi più stabili al nord, mentre infiltrazioni instabili scivolare verso le regioni centro-meridionali. Dal punto di vista termico non si osserverebbero significativi scarti dalle medie del periodo, mentre un leggero surplus pluviometrico potrebbe coinvolgere le zone interne del centro-sud.