METEO AGOSTO 2020: ultimo mese dell’estate CALDO, vediamo la tendenza aggiornati

Estate avanti tutta adesso con caldo in vista ma senza eccessi

Estate 2020 che entra nel vivo con il mese di luglio anche se per molti italiani rimane agosto il mese delle vacanze per eccellenza. Anche se distante proviamo allora a tracciare una tendenza meteo che ci porti fino al prossimo mese. Dopo una partenza incerta il caldo è giunto infine anche sull’Italia con l’anticiclone africano che porta condizioni meteo stabili e temperature sopra le medie. Già nel weekend comunque il transito di una goccia fredda dovrebbe portare maltempo e aria più fresca. Il resto del mese di luglio potrebbe vedere caldo non eccessivo sulla Penisola e anzi il modello ECWMF propone una serie di impulsi freschi e instabili che si alternerebbero alle fasi calde. Attenzione nel frattempo ai forti temporali che interesseranno il Nord Italia. Ma quale tendenza invece su temperature e precipitazioni per agosto 2020?

Agosto 2020: caldo senza eccessi per il modello europeo

Impossibile ovviamente fare una previsione meteo in senso stretto per l’intero mese di agosto 2020, proviamo però a tracciare una tendenza con l’aiuto dei modelli stagionali. L’aggiornamento del modello ECMWF non mostra particolari anomalie di temperatura per agosto 2020 con valori di poco sopra media soprattutto su Europa centro-occidentale e Balcani. Questo farebbe presupporre la presenza di anomalie positive di pressione soprattutto tra Atlantico e settori occidentali del continente con condizioni meteo per lo più stabili. Caldo in Italia per agosto 2020 ma non da record per il momento con temperature in linea o poco al di sopra delle medie su base mensile. Anche la ITCZ dopo una partenza sottotono adesso sta risalendo di latitudine ma rimanendo comunque su valori in linea con le medie.

Anticiclone invadente e poche piogge, sarà sopratutto azzorriano?

In accordo con quanto visto per le temperature, la distribuzione delle anomalie bariche dovrebbe portare un mese di agosto 2020 con condizioni meteo spesso asciutte e dunque con precipitazioni inferiori alla media. Sempre il modello ECMWF ci mostra anomalie negative di precipitazione più marcate su Isole Britanniche ed Europa centro-occidentale. Questo in accordo con la possibile insistenza di anticicloni. Valori più vicini alle medie sulla fascia Mediterranea che però ricordiamo presenta anche valori medi piuttosto bassi su diverse zone e che comunque potrebbe significare la presenza di temporali pomeridiani più o meno frequenti. Precipitazioni localmente sopra la norma su parte dell’Europa nord-orientale dove sarebbe più frequente il transito delle correnti fresche e instabili.