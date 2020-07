METEO AGOSTO 2020 – Ultimo mese estivo CALDO o a rischio TEMPORALI? Gli ultimi aggiornamenti

Residua instabilità sull’Italia, ma il caldo è in diffuso aumento

Meteo Agosto – Prima di addentrarci su una possibile tendenza meteorologica per il mese di Agosto, vediamo che tempo ci attende nei prossimi giorni sull’Italia. Le condizioni meteorologiche risultano ancora compromesse sulle regioni meridionali in questa giornata di domenica, per la presenza di una goccia fredda in azione sul mar Ionio; acquazzoni e temporali si alterneranno a momentanee pause più asciutto su gran parte delle regioni meridionali e sulla Sicilia centro-orientale, dove non mancherà l’occasione anche per fenomeni intensi ed a carattere grandinigeno. Bel tempo prevalente al centro-nord e Sardegna, raggiunte da una propaggine orientale dell’anticiclone delle Azzorre, ben saldo sull’Europa occidentale e vicino Atlantico. Nei prossimi giorni residui temporali si attarderanno all’estremo sud, ma con temperature in deciso aumento su valori superiori ai +30°C su gran parte dell’Italia.

Meteo Luglio tra alti e bassi: domani sera nuova frustata temporalesca, ecco dove

Il mese di luglio 2020 sembrerebbe decisamente più dinamico, rispetto agli anni passati, con gli impulsi instabili che non trovano troppa resistenza nel dover fare il loro ingresso su parte dell’Italia. Dopo il bel tempo che caratterizzerà la giornata odierna e la prima parte di quella di domani, un nuovo impulso instabile raggiungerà l’Arco Alpino. Piogge e temporali dal pomeriggio interesseranno in particolare l’Alto Adige e le Alpi centro-orientali, per poi estendersi nel corso della serata a gran parte del Triveneto e localmente della Lombardia orientale. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, specie tra Veneto e Friuli, estendendosi nottetempo anche alle coste adriatiche, fino alla Romagna.

Meteo Agosto 2020 con caldo, ma senza eccessi per ECMWF

Vediamo ora una possibile tendenza meteo per il mese di Agosto, l’ultimo della stagione estiva, ed il più amato dai vacanzieri; ricordiamo che questa non è una previsione meteo, ma solo una possibile tendenza basata sui modelli stagionali. Osservando le ultimissime proiezioni del centro di calcolo su base ECMWF, il prossimo mese potrebbe essere caratterizzato sul bacino del Mediterraneo ancora da uno scambio di ruoli frequente tra l’anticiclone delle Azzorre con le infiltrazioni più umide oceaniche; le anomalie di temperatura, infatti, non risulteranno particolarmente marcate in positivo sull’Italia, a testimonianza di come quest’anno l’anticiclone Africano faccia davvero fatica a salire di latitudini. L’ITCZ, infatti, dovrebbe oscillare attorno alla media del periodo anche per le prossime settimane, limitando la frequente risalita di masse d’aria molto calde verso l’Italia, come non è avvenuto negli anni passati. Dal punto di vista pluviometrico non sono attese particolari scarti dalle medie, con il mese che potrebbe trascorrere lievemente instabile al nord e sui settori interni Peninsulari. Vediamo nella prossima pagina, cosa ne pensa invece il modello stagionale americano.