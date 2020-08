METEO – AGOSTO parte forte, oggi ancora punte di +40°C, ma da domani tornano TEMPORALI e GRANDINATE

Meteo Agosto 2020 parte all’insegna dell’anticiclone Africano

Meteo – Buongiorno e buon inizio di weekend a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’ondata di caldo intenso che tiene sotto scacco l’Italia nel corso degli ultimi giorni, accompagnerà anche questo inizio del mese di Agosto; l’anticiclone africano è ancora ben saldo sul Mediterraneo centrale, con la bolla d’aria calda che abbraccia praticamente tutte le regioni italiane, determinando temperature ancora decisamente elevate rispetto le medie del periodo. Tuttavia l’instabilità diurna inizierà gradualmente a tornare non solo a ridosso dei settori montuosi, ma dalla sera/notte anche pianeggianti di parte del nord Italia, sintomo del progressivo cedimento in quota del campo anticiclonico.

Meteo oggi: gran caldo sull’Italia, ancora possibili punte di +40°C

Le condizioni meteorologiche in questo inizio del mese di Agosto si manterranno ancora mediamente stabili sull’Italia; il bel tempo di questo inizio di giornata, con cieli sereni su gran parte delle regioni salvo locali acquazzoni tra Cilento, potentino e Campania, si rinnoverà anche nel corso della seconda parte di giornata. Temporali ed acquazzoni, tuttavia, potranno prendere forma lungo l’Appennino e l’Arco Alpino, con fenomeni in parziale sconfinamento al Metaponto, zone interne della Campania e pedemontane umbre. Un graduale calo dei geopotenziali, con conseguenti infiltrazioni umide in quota, potranno innescare lo sviluppo di temporali nella prossima notte tra le pianure di Veneto e Lombardia. Temperature massime attese ancora decisamente elevate, con punte di +40°C su Sardegna, Sicilia, Umbria ed alta valle del Tevere.

Maltempo in arrivo da domani al nord, rischio nubifragi

Meteo – Il vasto campo anticiclonico presente sull’Europa centro-meridionale, subirà un deciso indebolimento nelle prossime ore; i temporali previsti nella prossima notte al nord saranno un chiaro sintomo del calo del campo barico, con conseguenti infiltrazioni umide in quota. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, un break temporalesco raggiungerà a partire da domani parte dell’Italia con rischio nubifragi e grandinate. Il flusso umido oceanico, infatti, riuscirà a scendere nuovamente di latitudine, accompagnando una perturbazione oceanica verso il nord Italia. Temporali e grandinate tra domani e lunedì interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, con rischio di locali nubifragi. Altrove il tempo si manterrà più stabile, ma la canicola verrà gradualmente spazzata via dall’ingresso di masse d’aria via via meno calde dai quadranti occidentali. Vediamo nella prossima pagina una possibile tendenza fino a Ferragosto.