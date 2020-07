METEO AGOSTO: sarà il mese più CALDO della stagione in ITALIA, ecco l’aggiornamento

Estate tra alti e bassi ma il peggio potrebbe arrivare ad agosto

Tra alti e bassi l’estate 2020 prosegue in modo piuttosto normale. Un’evoluzione meteo che negli ultimi anni è sempre più rara con stagioni intere trascorse alle prese con lunghe e intense ondate di calore. In questa estate però il mese più caldo in Italia potrebbe essere proprio l’ultimo: agosto 2020. Intanto nei prossimi giorni ci aspettiamo un aumento delle temperature un po’ su tutta la Penisola ma senza eccessi. L’anticiclone potrebbe comunque cedere il passo alle correnti più fresche e instabili già nel weekend mentre per la prossima settimana alcuni tra i principali modelli mostrano un peggioramento meteo ad opera di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale. Se il mese di luglio potrebbe alla fine trascorrere nella norma attenzione invece ad agosto 2020 quando le temperature potrebbero registrare importanti anomalie positive. Ecco allora quale tendenza meteo si prospetta.

Caldo record per il mese di agosto 2020, le ultime del modello ECMWF

Data la distanza temporale, e considerando che stiamo valutando un intero mese, precisiamo che no è possibile fare una previsione meteo in senso stretto. Modello europeo che mostra con l’ultimo aggiornamento anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa, seppure senza particolari eccessi. Questo farebbe presupporre la presenza di anomalie positive di pressione soprattutto sui settori centro-orientali del continente con condizioni meteo per lo più stabili. Caldo in Italia per agosto 2020 ma per il momento non sembra da record con temperature al di sopra delle medie soprattutto al Centro-Nord. Anche la ITCZ dopo una partenza sottotono adesso sta risalendo di latitudine ma rimanendo comunque su valori in linea con le medie.

Siccità preoccupante per l’ultimo mese dell’estate

Stando alla distribuzione delle anomalie bariche le precipitazioni per agosto 2020 potrebbero risultare ben al di sotto della norma alzando ancora l’asticella della siccità. Sempre il modello ECMWF ci mostra anomalie negative di precipitazione più marcate su Francia, Germania, settori alpini e Nord Italia. Clima secco comunque anche su Europa orientale e Balcani. Valori più vicini alle medie sulla fascia Mediterranea che però ricordiamo presenta anche cumulate piuttosto basse su diverse zone e che comunque potrebbe significare la presenza di temporali pomeridiani più o meno frequenti. Precipitazioni localmente sopra la norma solo sulla Scandinavia occidentale dove sarebbe più frequente il transito delle correnti fresche e instabili.