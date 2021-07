METEO AGOSTO – Ultime inside per l’ESTATE, con un LUGLIO fuori dalle righe. Come proseguirà la STAGIONE?

Temporali in atto al centro-nord, ecco la situazione

Un cordiale saluto a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo ormai da qualche giorno sotto l’influenza di una perturbazione di origine atlantica, che ha apportato instabilità e freddo in quota. Il maltempo in questi giorni non ha risparmiato alcune zone dell’Europa centrale, dove la conta dei danni è disastrosa al momento. Piogge e temporali in atto su gran parte del settentrione: su Torinese, Imperiese, gran parte della Liguria di levante, sulle propaggini orientali della Lombardia e sul Triveneto. Primi temporali anche al centro Italia, che non vedeva pioggia da oltre un mese di tempo: i fenomeni si stanno manifestando sulla Maremma Toscana e Laziale e sulle regioni Adriatiche, tra Marche e Abruzzo con fenomeni più localizzati ma non per questo non intensi. Il tutto a causa di una goccia fredda che proprio ieri ha innescato pesanti temporali sull’Europa centrale, ma vediamo come.

Goccia fredda in transito sull’Europa centrale: danni e maltempo

Meteo Europa – Tra Germania e Belgio la conta dei danni è irrefrenabile: una goccia fredda ha innescato intensi e duraturi rovesci di pioggia, che localmente hanno scaricato fino a 150-200 millimetri in 24 ore. Il passaggio di una goccia fredda in quota, ha determinato nella giornata di ieri la formazione di forti temporali, che hanno scaricato localmente oltre 200 millimetri di pioggia in 24 ore. La quantità di pioggia su alcuni bacini è stata tale da causare esondazioni di alcuni corsi d’acqua sulla Germania, incluso il fiume Reno: basti pensare che il quantitativo medio di pioggia per la città di Roma in un anno è di 700 millimetri, che queste cifre risultano davvero estreme. Nel weekend la situazione dovrebbe migliorare, grazie al transito della goccia fredda verso le latitudini meridionali d’Europa.

Previsioni meteo per il weekend, ecco cosa potrebbe accadere

Meteo weekend – Fine settimana dedicato al maltempo al centro-sud Italiano: già da sabato le regioni Adriatiche saranno coinvolte in maniera maggioritaria dalle piogge, con acquazzoni e temporali. Forti temporali sono attesi anche nelle zone interne della Campania nelle ore pomeridiane, con più di 30 mm di pioggia previsti. Nella giornata di domenica saranno invece le regioni meridionali ad essere più colpite dal maltempo, in particolar modo la Calabria. Su questa regione sono previste piogge intense e temporali sparsi, localmente anche a carattere di nubifragio. Break dell’estate dunque per tutta la penisola, a due passi ormai dal mese di agosto. Ma quale sarà l’epilogo dell’estate e come potrebbe svolgersi il prossimo mese? Vediamolo insieme nell’ultimo paragrafo!

