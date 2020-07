METEO AGOSTO: ultimo mese dell’estate potrebbe essere il più CALDO, la tendenza

Anticiclone africano o affondo perturbato tra fine luglio e inizio agosto?

Mese di luglio con l’estate che avanza tra alti e bassi ma, fino ad ora, senza eccessi di caldo sull’Italia. Nei prossimi giorni dovremo fare i conti ancora con temporali e nubifragi soprattutto sulle regioni settentrionali. A seguire l’anticiclone potrebbe tornare a rimontare sul Mediterraneo con condizioni meteo che tra la fine di luglio e l’inizio di agosto potrebbero essere decisamente più stabili. Secondo il modello europeo ECMWF, al quale ci affidiamo anche per la tendenza meteo di agosto 2020, la prossima settimana potrebbe vedere il ritorno del caldo intenso con temperature sopra media su molte regioni. L’incertezza modellistica per il periodo a cavallo tra luglio e agosto è però ancora elevata e considerando come sta evolvendo questa estate 2020 non ci sentiamo di escludere a priori il transito di una nuova perturbazione atlantica come proposto dal modello GFS.

Agosto 2020 potrebbe essere il mese più caldo dell’estate

Ricordiamo come sempre che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per l’intero mese di agosto, proviamo comunque a tracciare la possibile evoluzione sotto il profilo delle temperature. Modello europeo che mostra con l’ultimo aggiornamento anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa, seppure senza particolari eccessi. Questo farebbe presupporre la presenza di anomalie positive di pressione soprattutto sui settori centro-orientali del continente con condizioni meteo per lo più stabili. Caldo in Italia per agosto 2020 ma per il momento non sembra da record con temperature al di sopra delle medie soprattutto sull’Italia centro-settentrionale. Mese che avrebbe dunque tutti i presupposti per risultare il più caldo di questa estate. La ITCZ, dopo una partenza sottotono, adesso sta risalendo di latitudine risultando anche al di sopra della media sulla sua parte orientale.

Differenze tra i modelli: agosto secco o rottura stagionale anticipata?

Poche le precipitazioni previste da modelli come ECMWF o NMME per il mese di agosto 2020 sull’Italia. Anomalie negative di precipitazione più marcate su Francia, Germania, settori alpini e Nord Italia. Clima secco comunque anche su Europa orientale e Balcani. Valori più vicini alle medie sulla fascia Mediterranea che però ricordiamo presenta anche cumulate piuttosto basse su diverse zone e che comunque potrebbe significare la presenza di temporali pomeridiani più o meno frequenti. Precipitazioni localmente sopra la norma solo sulla Scandinavia occidentale dove sarebbe più frequente il transito delle correnti fresche e instabili. Sotto il profilo meteo agosto 2020 potrebbe dunque presentare una criticità sul fronte siccità. Alcuni modelli mostrano intravedono invece una rottura estiva forse un po’ anticipata ma questa ipotesi meteo resta al momento quella meno probabile.