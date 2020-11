METEO – Al via il mese di NOVEMBRE con le NEBBIE in ITALIA, ecco la tendenza per i prossimi giorni

Meteo: Autunno in stand-by sull’Italia

Anticiclone grande protagonista in Italia sia per oggi che nei prossimi giorni della settimana in corso con l’Autunno improvvisamente in stand-by. La stagione autunnale iniziata subito in grande stile con le perturbazioni atlantica in rapida successione sull’Italia ed intervallate soltanto da brevi rimonte di alta pressione, adesso prende una lunga pausa e ci regala giornate di sole e clima caldo al centro-sud, nebbie o nubi basse in pianura Padana e valli interne peninsulari. Quando torneranno le piogge autunnali in Italia? Proviamo a vedere la tendenza meteo più probabile.

Meteo Italia: nebbie al nord, sole e caldo al sud

Con l’anticiclone dominante avremo ancora condizioni meteo stabili in tutta l’Italia ma anche favorevoli alla formazione di foschie, nebbie e nubi basse, nonchè ad un aumento degli inquinanti in prossimità dei principali centri urbani. Tutto questo soprattutto sulle principali città della pianura Padana, mentre sulle regioni meridionali le condizioni di elevata stabilità renderanno le giornate piuttosto gradevoli con le temperature che hanno raggiunto localmente i 25°c nelle ultime ore e così anche nei prossimi giorni della settimana in corso.

Tendenza Meteo prossimi giorni di Novembre

Stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, durante la prima settimana di Novembre saranno scarse o del tutto assenti le precipitazioni autunnali in Italia. Solo la Liguria, Prealpi e alte pianure potrebbero vedere delle deboli piogge o pioviggini, per un cambiamento del tempo e il ritorno delle precipitazioni autunnali sulle regioni settentrionali ci sarà da attendere il prossimo weekend o addirittura la prossima settimana del mese di Novembre. Clima piuttosto mite con le temperature oltre la media, in calo nel corso del prossimo weekend.