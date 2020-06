METEO – ESTATE 2020 al via con SOLE e CALDO in ITALIA, ecco la tendenza tra Giugno e Luglio

Meteo Estate 2020

Il giorno più lungo dell’anno arriva “in anticipo”, il 20 giugno è il solstizio d’estate 2020, l’inizio dell’estate astronomica. Ed eccezionalmente quest’anno si verificherà anche l’eclissi solare. Il sole ha raggiunto il suo punto più alto nell’emisfero settentrionale e siamo entrati così nella stagione estiva, quale tendenza meteo ci attende in Italia? Condizioni meteo stabili in Italia in queste prime ore della giornata con sole prevalente e con temperature in aumento eccetto sulle regioni meridionali dove nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia o temporale. Generale miglioramento meteo atteso tuttavia nei prossimi giorni dell’ultima settimana di Giugno con l’anticiclone prevalente.

Previsioni meteo Italia

L’Anticiclone delle Azzorre posizionerà i suoi massimi pressori in gran parte dell’Europa ed anche in Italia avremo condizioni meteo stabili e clima tipicamente estivo con le temperature che tenderanno ad aumentare e raggiungere facilmente i 30°c in molte città dal Paese. Durante la giornata di domani troveremo dell’ instabilità ancora attiva sulle regioni meridionali con locali piogge al mattino tra Sicilia e Calabria, instabilità diffusa al pomeriggio sui rilievi peninsulari in estensione alle aree tirreniche. Per il resto del Paese invece bel tempo con sole prevalente e temperature in ulteriore aumento.

Tendenza meteo per la settimana in corso

Si apre una lunga fase di bel tempo in tutta l’Italia grazie all’avvicinamento dell’anticiclone delle Azzorre. Estate in arrivo nei prossimi giorni in tutta Italia con sole prevalente e con temperature in aumento e valori fino e oltre i 30°c. Dopo le anomalie positive di temperatura registrate sia nel mese di Aprile che in quello di Maggio, il mese di Giugno finora più piovoso e fresco rispetto la media potrebbe procedere con clima estivo e precipitazioni assenti. l’ultima settimana del mese di Giugno trascorrerà infatti all’insegna del bel tempo da nord a sud in Italia.