METEO – Entriamo nel vivo dell’ AUTUNNO con una nuova ondata di MALTEMPO per l’ITALIA, ecco le regioni più a rischio

Meteo: breve fase di bel tempo in Italia

Momentanea rimonta dell’anticiclone in Italia e condizioni meteo stabili in gran parte del paese con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e precipitazioni scarse o del tutto assenti. La giornata odierna sarà una giornata di transizione sull’Italia con il treno di perturbazioni che continuerà la sua marcia e già nella giornata di domani avremo un sensibile peggioramento con il ritorno delle piogge e dei temporali, localmente anche intensi. L’Autunno 2020 iniziato subito in grande stile con precipitazioni intense e anche nevose in montagna procederà così il suo corso.

Meteo autunno: nuova ondata di maltempo

Una serie di ondate di maltempo tipico dell’autunno continuerà ad interessare l’Italia con i modelli meteo che continuano ad indicare perturbazioni in transito sul Mediterraneo centrale. Previsti nubifragi o piogge torrenziali durante la seconda parte della giornata di domani Mercoledì 14 Ottobre specialmente sulla Toscana, Lazio e Campania. Correnti fredde in quota in grado di generare ancora delle nevicate sia sulle Alpi che in Appennino oltre i 1500-1800 metri di quota. Non si tratterà di sporadiche ondate di maltempo ma di una serie di perturbazioni in azione per l’Italia alternate solo da brevi fasi più stabili e asciutte.

Previsioni meteo Italia

Per un miglioramento delle condizioni meteo ci sarà da attendere il prossimo weekend o l’inizio della prossima settimana quando sul Mediterraneo centrale potrebbe elevarsi un promontorio di alta pressione e con esso sole prevalente in Italia salvo nebbie tipiche del periodo autunnale e soprattutto clima gradevole con le temperature che torneranno in linea con la media o addirittura superiori. Ottobre tuttavia piovoso a differenza degli anni scorsi e a tratti anche piuttosto freddo con le temperature sotto la media di riferimento. In generale la stagione autunnale potrebbe verificarsi piuttosto movimentata sia in Europa che in Italia a differenza degli anni scorsi.