METEO – Allerta MALTEMPO in ITALIA, ACQUAZZONI e TEMPORALI in arrivo, ecco dove

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità sparsa, con piogge in atto al momento sulla Calabria, parte della Puglia, sul delta del Po e sulle coste adriatiche settentrionali. La nostra penisola è alle prese con un nuovo peggioramento meteo, che nella giornata odierna darà adito a maltempo specialmente sulle regioni del nord-est ed instabilità sulle regioni del meridione come vedremo più tardi. Nel weekend invece, avremo maltempo dapprima al centro e successivamente al sud Italia nelle ore serali di domani. Nel prossimo paragrafo entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo del weekend che precede il ponte di Ferragosto.

Meteo fine settimana – evoluzione incerta

Meteo fine settimana – Come anticipato il weekend sarà caratterizzato dal transito di una goccia fredda in quota, che dal Triveneto si sposterà verso il meridione italiano, apportando condizioni di generale maltempo in Italia: nella giornata di domani, 13 agosto avremo piogge sparse e instabilità sui settori del centro Italia in estensione verso il meridione (specie sui settori peninsulari). Al nord invece i venti di tramontana ci regaleranno una giornata con temperature deciamente più basse rispetto ai valori registrati nel mese di luglio. Il maltempo al sud Italia si prolungherà anche nelle ore serali e notturne. Domenica avremo tempo per lo più stabile, ma offuscato da nuvolosità medio alta sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla Sardegna. Al sud avremo cieli soleggiati, grazie al subentro della ventilazione da nord. Nuovo peggioramento atteso nella giornata di Ferragosto, grazie al passaggio di un cavo d’onda, ma vediamo dove.

Previsioni meteo per Ferragosto: cavo d’onda al nord Italia

Meteo Ferragosto – Le ultime emissioni dei modelli matematici sono d’accordo per l’intrusione di aria fresca dall’atlantico per il ponte di Ferragosto. Questo apporterà un peggioramento sul nord Italia: i fenomeni dovrebbero dapprima coinvolgere le regioni del nord-ovest per poi estendersi ai settori Tirrenici del centro, con instabilità annessa al resto del settentrione. Lunedì di Ferragosto dunque l’Italia dovrebbe essere divisa in due con tempo stabile al sud, ma con l’ombrello sul resto della penisola. Vediamo infine il comunicato del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Allerta meteo in Italia: il bollettino di Vigilanza

In vista dei fenomeni attesi quest’oggi, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza: Precipitazioni: – sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini del Triveneto, su Puglia centro-meridionale, Campania meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; – da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, settori alpini del Piemonte, su Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, settori occidentali delle Marche, su Umbria, Lazio settentrionale, orientale e meridionale, Abruzzo occidentale e meridionale, su Molise e resto del Triveneto e del Meridione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

