METEO – Allerta NEVE con accumuli anche abbondanti: il COMUNICATO della PROTEZIONE CIVILE

Situazione meteo: depressione atlantica in azione al centro-nord

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Dopo un inizio di febbraio piuttosto anomalo e mite, questo martedì l’italia si è ritrovata sotto l’influsso di una perturbazione che ha riportato la neve al nord. Un centro di bassa pressione si trova sulle regioni del centro-nord, alimentato da aria nord-atlantica. Nelle prossime ore avremo maltempo diffuso in Italia, con precipitazioni che risulteranno particolarmente intense sui settori meridionali e sulle regioni del nord-est. Riepiloghiamo quanto accaduto nelle scorse ore con le nevicate che hanno raggiunto il fondovalle su queste località.

Tantissime città italiane imbiancate dalla neve, ecco quali

Meteo neve – Grazie al contributo dell’aria nord-atlantica la neve ha fatto ritorno su moltissime località del nord, fino in pianura: dapprima la quota neve si è attestata tra i 300 ed i 400 metri coinvolgendo il Cuneese, Varesotto e i settori orientali del Piemonte. Neve anche in Brianza e sul Bergamasco dai 200 metri tra la sera e la notte: coinvolte anche la città di Varese, Sondrio, Milano, Vercelli, Novara, Alessandria, Asti e Verbania. Con le prime luci del mattino è stata raggiunta anche l’Emilia Romagna con neve fino a Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia e Modena. Nelle prossime ore non mancheranno fenomeni nevosi specie sulle regioni del nord-est ma anche maltempo intenso al sud, come vedremo nel paragrafo successivo.

Maltempo nelle prossime ore, vediamo le zone coinvolte

Meteo – La neve continuerà a cadere anche nel corso della giornata odierna, sul resto della penisola: nelle ore pomeridiane i fenomeni insisteranno sulle regioni del nord-est fino a quote collinari, tra Lombardia, Trentino Alto-Adige e Friuli dai 500-600 metri. Non mancheranno episodi nevosi anche in Appennino sull’Emilia Romagna fino a quote basso collinari e su Umbria, lazio, Toscana e Abruzzo dai 1100-1300 metri. Forte maltempo anche su Campania, Sicilia e qualche fiocco in Sardegna dai 1100 metri. Fenomeni intensi nelle ore serali anche sulle regioni peninsulari meridionali. A tal proposito vediamo l’ultimo bollettino di vigilanza emanato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

