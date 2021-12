METEO – Allerta NEVE in ITALIA, attesi accumuli anche in centro CITTA’. Ecco la TEMPESTA dell’IMMACOLATA

Situazione barica in Italia e in Europa

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Siamo alle porte di un’importante perturbazione di stampo invernale che porterà la neve fino in città al nord Italia; il maltempo per ora sta dando i suoi ultimi frutti al meridione, dove sono in atto residue piogge. Un debole centro di bassa pressione si trova al momento di fronte al golfo Ligure di 1010 hPa, con una profonda depressione in azione sulla Gran Bretagna che raggiunge i 961 hPa. Da domani atteso un forte peggioramento specie sulle regioni Tirreniche, che saranno investite da un intenso fronte freddo.

Maltempo invernale: arriva il fronte freddo

Focus maltempo – Aria polare in arrivo sull’Italia con neve a bassa quota ma anche piogge e temporali intensi al centro-sdu: tra il pomeriggio di domani 8 dicembre e la sera, sono attese forti precipitazioni associate ad un fronte freddo. Possibili fenomeni intensi tra Toscana e Lazio con quota neve in rapida discesa dapprima a quote di alta montagna per poi lambire i 900-1000 metri di quota nelle ore notturne e nelle prime ore di giovedì. Neve anche sull’Appennino Campano, Basilicata con accumuli più generosi sulla Sila a quote più alte.Vediamo rapidamente quali potrebbero essere le città interessate dalla neve.

Neve fino in centro città in Piemonte, Lombardia, Emilia, Trentino e Veneto

Giorno dell’Immacolata Concezione che quest’anno regalerà nevicate per molte città del nord Italia: attesi accumuli più consistenti al nord-ovest, su Torino, Asti, Cuneo, Alessandria, Vercelli, Biella, Novara e Verbania in Piemonte; neve anche su gran parte della Lombardia occidentale, Milano in primis, Varese, Como, Lecco, Lodi, Pavia e Bergamo. Attese nevicate anche sui settori occidentali dell’Emilia Romagna nel Piacentino. Al pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso est coinvolgendo anche Brescia, Cremona e Parma con fenomeni nevosi ed accumuli irregolari. Possibili fenomeni di neve mista su Verona e Mantova, ma anche sul Padovano; favorite in serata l’entroterra Vicentino, Bellunese, Trento e Bolzano. I fenomeni andranno ad esaurirsi poi nel corso delle ore notturne. Il bollettino di vigilanza del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile conferma questo primo episodio di neve in pianura al settentrione.

CONTINUA A LEGGERE​