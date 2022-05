METEO – Allerta per ONDATA di CALORE, bollino ARANCIONE su queste città ITALIANE

Situazione meteo in Italia

Salve amici del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola sta per affrontare un weekend più instabile, grazie al progressivo avvicinamento di una goccia fredda che sta apportando maltempo sui settori occidentali del continente europeo; anche quest’oggi grazie al richiamo di aria caldo-umida si registreranno valori termici piuttosto elevati in Italia: al centro-nord, previste temperature massime in risalita, con valori fino a 34-36°C tra Valle del Tevere e Valdarno. Possibili punte fino a 33/34°C anche su Tavoliere delle Puglie, Calabria e Isole Maggiori. Il passaggio della saccatura nel weekend determinerà in seguito un calo delle temperature che tuttavia risulterà momentaneo e solo per la durata del fine settimana. Vediamo cosa determinerà questo peggioramento meteo.

Previsioni meteo per l’ultimo weekend di maggio

Meteo weekene – Fine settimana caratterizzato dall’approdo di una saccatura d’aria instabile che aggancerà la goccia fredda portando maltempo sull’Italia; in questo frangente si attiverà una circolazione umida sull’Italia settentrionale (più colpita in questo fine settimana) con piogge e temporali sparsi. Instabilità possibile anche al centro-sud (specie sulle zone Appenniniche) ma senza fenomeni di rilievo. Clou del maltempo nella serata di sabato, con domenica che potrebbe risultare molto fresca al nord Italia: sulle Alpi la neve potrebbe tornare tra i 1800 e i 1900 metri su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Poi dalla prossima settimana prevista una nuova ondata di caldo.

Nuova ondata di caldo in arrivo

Tendenza meteo – Dopo un fine settimana nel complesso perturbato e piovoso, la prima settimana di giugno dovrebbe essere caratterizzata dalla rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale. Questo dispenserà tempo stabile e caldo in Italia con temperature decisamente alte al centro-sud. Dalle prime analisi modellistiche si evidenziano alcune zone che potrebbero raggiungere temperature piuttosto elevate: possibili picchi di +36/+38°C su Tavoliere delle Puglie, e sulle zone interne di Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Massime più contenute sulla Valle del Sacco, Casertano e Valle del Tevere. Vediamo infine nell’ultimo paragrafo il bollettino di allerta per caldo diramato dal Ministero della Salute.

Allerta caldo tra oggi e domani

Per la giornata odierna il Ministero della Salute ha assegnato questi bollini per allerta caldo: bollino arancione per Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Roma e Viterbo; bollino giallo per Bari, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Genova, Milano, Palermo, Rieti, Torino, Venezia, Verona. Bollino arancione per domani su Genova. Ricordiamo che il livello 2 (bollino arancione) indica condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, nei sottogruppi di popolazione più suscettibili (anziani, bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche).

