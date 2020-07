METEO – ALLUVIONE LAMPO a Palermo causa INONDAZIONE: 2 morti, persone si spostano a nuoto per salvarsi! VIDEO

Dura lotta tra l’Anticiclone e il flusso atlantico, l’Italia nel limbo

Come avevamo annunciato anche negli editoriali dei passati giorni, questa sarebbe stata una settimana piuttosto travagliata dal mero punto di vista meteorologico, poiché l’Italia si trova esattamente nel limbo tra un promontorio anticiclonico che cerca di ampliare le sue mire espansionistiche dai quadranti meridionali e un flusso atlantico che non ha invece alcuna intenzione di abbandonare il continente europeo. Ciò determina dunque l’ingresso di correnti più fresche all’interno della nostra Penisola, che sono spesso causa di forti temporali e nubifragi soprattutto nelle zone interne del Paese e di un generale contenimento delle temperature nella media del periodo se non lievemente inferiore.

Graduale miglioramento negli ultimi minuti

Man mano che ci avviciniamo alla serata, con il calare del sole diminuirà anche l’energia immessa in atmosfera da parte dell’irraggiamento solare, di cui i temporali si servono come combustibile per la loro formazione e/o rigenerazione. Pertanto a partire dalla prima serata si avrà una generale attenuazione dei fenomeni, ma per un deciso miglioramento delle condizioni meteo occorrerà attendere la seconda parte della serata, quando in alcune zone potrebbe addirittura accennare a qualche schiarita. Per il dettaglio previsionale relativo alle prossime ore tuttavia, abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

La Sicilia nel bersaglio del maltempo, 2 morti a Palermo

La Sicilia era stata già bersagliata violentemente dal maltempo nella giornata di ieri, con nubifragi che hanno colpito soprattutto il catanese interno e il paese di Mineo, dove si è abbattuta persino una tromba d’aria. Nella giornata di oggi il fluire di correnti atlantiche in arrivo dai quadranti settentrionali ha determinato ancora una volta condizioni di spiccato maltempo che questa volta hanno però interessato zone diverse: la città di Palermo ad esempio ha assistito ad un vero e proprio alluvione lampo tra le ore pomeridiane e le prime di questa sera con accumuli oltre i 100 millimetri in alcuni quartieri che hanno causato un’inondazione: le persone, stando a ciò che riporta il sito “lagazzettadelmezzogiorno.it” si starebbero infatti spostando a nuoto per cercare riparo. Stando a quanto riportano TG La7 e RTL 102.5 sulla propria pagina Twitter ci sarebbero purtroppo anche 2 morti annegati nella propria auto finita sommersa in un sottopassaggio.