METEO – ALLUVIONE LAMPO devasta Kestel: 5 morti, 1 disperso e ingenti DANNI e DISAGI, VIDEO

Generale stabilità in Italia quest’oggi

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola si sono mostrate in prevalenza stabili e asciutte anche nella giornata di oggi e oltretutto accompagnate da bel tempo con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi. Qualche addensamento maggiore ha interessato la dorsale appenninica, ma non ha causato alcun tipo di fenomenologia al suolo, salvo in alcuni settori dell’Appennino Tosco-Emiliano. Questo grazie alla netta predominanza dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana all’interno del bacino del Mediterraneo, che assicurerà tempo stabile e asciutto anche nei prossimi giorni sulle regioni centro-meridionali con clima tipicamente estivo.

Qualche eccezione c’è stata

In mezzo ad un mare di stabilità non sono mancate però alcune eccezioni (oltre a quella già menzionata nel precedente paragrafo e relativa all’Appennino Tosco-Emiliano) dovute alle infiltrazioni di correnti più umide e fresche ad alta quota: è ad esempio il caso di alcune aree interne della Calabria e della Sicilia jonica, ma fenomeni localizzati hanno colpito nelle ore di questo pomeriggio anche la catena montuosa dei Nebrodi. Precipitazioni isolate hanno interessato le Alpi occidentali del Piemonte, nonché le Alpi marittime a causa della progressione di correnti più umide verso il continente europeo, le stesse che stanno determinando un primo peggioramento sulle Alpi nordorientali in queste ore.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

In un contesto dunque che vede l’Italia essere caratterizzata ancora in prevalenza da condizioni meteo di stabilità accompagnata da cieli spesso sereni o poco nuvolosi, come spesso accade in questi casi e com’è accaduto anche oggi in occasione di una super grandinata a Calpulalpan in Messico, ci dirigiamo oltre i nostri confini nazionali per commentare e approfondire quanto di estremo accade nel mondo. Questa sera in particolare merita un editoriale quanto accaduto in Turchia: forte maltempo si è abbattuto in maniera dura sulle zone nordoccidentali del Paese con un alluvione lampo che ha letteralmente travolto Kestel.