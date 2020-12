METEO – ALLUVIONE nel giorno della Vigilia nel Cambridgeshire, in Inghilterra: gravi DANNI alle abitazioni, i dettagli

Resistono condizioni di prevalente stabilità sull’Italia

Nonostante un primo arretramento dell’Alta pressione di matrice azzorriana sull’Italia, le condizioni meteo rimangono prevalentemente stabili, sebbene la nuvolosità appaia in progressivo aumento su tutti i settori del Paese. Qualche rovescio e acquazzone si è avuto nel corso delle prime ore della giornata odierna sulle aree interposte tra la Toscana e la Liguria, com’era evidente anche dal quadro previsionale disponibile ieri. Tuttavia, non saranno gli unici fenomeni sul territorio nazionale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge attese anche sui settori centrali

Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare anche su alcune zone delle regioni centrali del Paese e in particolare lo scorrimento di correnti umide sullo stivale interesseranno più direttamente non solo l’Umbria, ma anche le aree interne del Lazio. Si tratterà di fenomeni rapidi e mediamente deboli o al più moderati, tali da portare accumuli altrettanto scarsi. Oltretutto l’instabilità risulterà perlopiù localizzata senza particolari variazioni di temperatura.

Alluvione nel Cambridgeshire, in Inghilterra

Il 2020 continua ostinatamente a confermarsi un anno nefasto sotto tutti i punti di vista. E in particolare in Inghilterra sembra andare fino in fondo: infatti, nelle scorse ore, violenti piogge e nubifragi si sarebbero abbattuti nel Cambridgeshire, nel Regno Unito, portando disagi e danni ingenti. Le località più colpite sembrano essere Alconbury e Ramsey, stando a ciò che si apprende dal sito "bbc.com".