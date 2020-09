METEO – ALLUVIONI e INONDAZIONI in Sudan: ABITAZIONI distrutte, migliaia gli sfollati. Anche 1 morto, i dettagli

Inizia l’autunno meteorologico

Così come ogni anno, il 1° settembre non contrassegna solamente l'inizio del predetto mese, ma anche l'inizio della stagione autunnale meteorologica. Occorre infatti differenziare l'autunno meteorologico da quello astronomico. Mentre la data di inizio e fine del primo è stabilito e assegnato in maniera convenzionale e fissa rispettivamente al 1° settembre e al 30 novembre, il secondo mostra ogni anno date variabili, stabilite in base ad un calcolo matematico di quando avviene il relativo equinozio. Quest'anno infatti, l'autunno astronomico farà il suo ingresso il 22 settembre.

Condizioni meteo in netto miglioramento

Nei passati giorni il nostro Paese è stato tappezzato dall’arrivo del violento maltempo che ha colpito soprattutto le regioni centro-settentrionali, ma ha interessato parzialmente anche il sud (Campania e Sicilia tirrenica in special modo). Purtroppo non ha mancato di portare danni ingenti e la perdita di vite umane: a Marina di Massa infatti, un albero caduto ha ucciso due bambine. Nella giornata di oggi tuttavia, si può dire che si assiste alla quieta dopo la tempesta. Condizioni di generale bel tempo, anche se come vedremo non mancano locali eccezioni.

Alluvioni e inondazioni in Sudan

In un contesto meteorologico dunque relativamente tranquillo sulla nostra Penisola e come spesso avviene in questi casi, ci dirigiamo oltre i nostri confini nazionali andando a commentare quanto di estremo avviene nel mondo. Ci siamo frequentemente focalizzati proprio per questo sull’attività monsonica nei Paesi asiatici meridionali nel corso di quest’estate, con il maltempo che ha mietuto molte vittime. Questa volta ci spostiamo verso il continente africano, in Sudan, dove nelle scorse ore si sarebbero abbattuti violenti nubifragi causa di inondazioni e alluvioni, come vedremo nel prossimo paragrafo.