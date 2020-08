METEO – ALLUVIONI e INONDAZIONI provocano 7 morti e 1 disperso in Vietnam, con DANNI INGENTI, VIDEO dell’accaduto

Estate 2020 secca al centro-sud, piovosa al nord

Stiamo ormai giungendo alla conclusione della stagione meteorologica estiva 2020 (il cui termine è assegnato in maniera convenzionale al giorno 31 di agosto) e possiamo tirare già le prime somme. E’ stata senz’altro una stagione estiva all’insegna delle piogge e dei temporali per molte zone delle regioni settentrionali e molto probabilmente si parlerà di annata storica per alcune località. Al centro-sud invece la situazione è sempre apparsa ben diversa, con l’estate piuttosto dominante e principale assenza di fenomeni che hanno reso necessario nel tempo persino il razionamento dell’acqua in alcuni comuni del basso marchigiano.

Violenti temporali e grandinate al nord con danni in settimana

L’ultima settimana di fatto potrebbe essere il riassunto di quest’estate 2020. Mentre infatti le regioni centro-meridionali hanno spesso osservato la presenza del bel tempo e dei cieli completamente sereni, le regioni settentrionali sono state alle prese con acquazzoni e temporali talvolta anche violenti. I danni maggiori si sono segnalati sui settori nordoccidentali, anche se in termini di accumuli di pioggia probabilmente il nordest è quello che ne ha vista cadere maggiormente. Un quadro dunque che sintetizza perfettamente l’andamento di questa stagione estiva.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

La stagione estiva è da sempre la classica stagione in cui i monsoni danno il loro libero sfogo nei Paesi asiatici meridionali. Ogni anno infatti si stimano centinaia di morti legati all’attività monsonica, che sia per le inondazioni, che sia per gli incidenti stradali che essi provocano o anche per le persone che rimangono folgorate dall’attività elettrica di cui sono foriere le precipitazioni. Ne abbiamo già parlato una settimana fa circa, in occasione delle alluvioni in India, ma questa volta l’attività più intensa si è scatenata nel Vietnam, dove si segnala la presenza di morti e persino un disperso, come vedremo nel prossimo paragrafo.