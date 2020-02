METEO – Alluvioni lampo e fiumi di fango travolgono strade e abitazioni in Tanzania: almeno 10 morti e numerosi evacuati. Situazione critica

Alluvioni colpiscono ampia zona

Maltempo con piogge e temporali violenti stanno colpendo non solo il Brasile, come visto in altri appositi editoriali, ma anche l’Africa orientale. Ormai da qualche giorno il Madagascar e la Tanzania, sono martoriate da piogge alluvionali che hanno portato vittime e distruzione. Purtroppo la situazione resta critica in questi Paesi e soltanto in Tanzania si contano oltre 10 vittime. In poche ore è caduto un quantitativo di pioggia che generalmente cade in interi mesi, soprattutto nella parte sud del Paese. Intere città sono state invase da fiumi di fango e detriti a causa di frane o esondazioni, la situazione peggiore resta nel sud del Paese ma la situazione, come detto, è critica anche in Madagascar.

Oltre dieci i morti in Tanzania

Come riporta “alertageo.org”, le conseguenze di alluvioni lampo non si sono fatte attendere e purtroppo si contano anche delle vittime. Più di dieci persone sono morte e oltre 4.000 sono rimaste senzatetto a causa delle continue piogge che hanno determinato inondazioni soprattutto nella regione di Lindi. La situazione resta difficile in alcune zone della Tanzania dove intere strade sono ancora invase dal fango. Godfrey Zambi, commissario regionale del Lindi, ha dichiarato proprio ieri che le ultime vittime rilevate sono tutte nel settore meridionale. Quattro vittime sono state individuate nel distretto di Kilwa, due a Ruangwa, una a Lindi e un’altra a Liwale e il bilancio potrebbe essere ancora del tutto provvisorio.

Molte le abitazioni andate distrutte

Almeno una dozzina le abitazioni andate completamente distrutte, intere strade e villaggi invece sono stati sommersi da fiumi di acqua e fango che nel giro di pochi minuti hanno distrutto tutto ciò che hanno incontrato lungo il loro tragitto. Inoltre, ci sono anche dei dispersi che non sono stati ancora individuati, una situazione tragica e una vera e propria lotta contro il tempo.