METEO – ALLUVIONI si abbattono in 26 province della Cina, sono 81 le persone morte o disperse, VIDEO

Prevalente stabilità in Italia

Anche nella giornata odierna così come da una settimana esatta a questa parte, sulla nostra Penisola si vivono condizioni meteo di prevalente stabilità, con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi su buona parte dello stivale. Di tanto in tanto, qualche ammasso nuvoloso più consistente è stato ritrovato lungo la dorsale appenninica, ma spesso è risultato arido di precipitazioni, fatta eccezione per la giornata di ieri quando l’Appennino abruzzese ha avuto a che fare con la formazione e lo sviluppo di qualche locale temporale. Ma di eccezioni ce ne sono state tante e tutte riguardanti il settore alpino e le zone limitrofe, alle prese spesso con il maltempo a causa di un flusso atlantico molto basso sull’Europa.

Passaggio di un fronte perturbato al nordest oggi

Già in questi minuti i settori più nordorientali della nostra Penisola sono alle prese con il passaggio di un fronte perturbato a causa di un tentativo di affondo da parte di una vasta saccatura di origine nordatlantica dominata un profondo centro di bassa pressione di 990hPa presente a nord dell’Inghilterra, nei pressi della Scozia. La saccatura tuttavia trova un muro anticiclonico non appena varca le Alpi, avendo dunque le sembianze di un blando e rapido cavo atlantico in Italia: esso infatti porterà forte maltempo soprattutto nel corso di questo pomeriggio in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto settentrionale (bellunese).

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Mentre in Italia si ha a che fare con condizioni meteo di prevalente stabilità e dunque con una situazione meteorologica piuttosto tranquilla, lo stesso non si può dire per le aree più meridionali del continente asiatico, alle prese da giugno a settembre in genere con la stagione tipica dei monsoni. Neanche quest’anno si è fatta attendere e anzi, sembra anche piuttosto attiva. Dopo aver infatti causato oltre 100 morti folgorati in India nei passati giorni, nella giornata di oggi serie criticità si riscontrano sulle zone più meridionali della Cina e riguardano circa 26 province, come vedremo nel prossimo paragrafo.