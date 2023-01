Meteo – Alta pressione invadente nel lungo termine, ecco le ipotesi

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione attuale che vede il posizionamento di una goccia fredda tra Europa occidentale ed Italia, che apporta condizioni di maltempo al meridione. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni a carattere diffuso al meridione, con fenomeni anche intensi sulla Puglia e sulla Basilicata; la neve farà ritorno ma soltanto a quote di montagna (dai 1000-1300 metri circa). Quota neve che specie sulle regioni del centro Italia calerà fin verso gli 800 metri. Vediamo la tendenza meteo per la settimana.

Possibile calo termico in vista, i dettagli

Focus temperature – In questi giorni, grazie alla presenza della neve al suolo sui principali altipiani del centro italia e sulle zone vallive stiamo assistendo ripetutamente al fenomeno dell’inversione termica: nottate gelide, con temperature che nelle località d’alta quota possono oltrepassare i -10°C (dalla piana di Castelluccio all’altopiano delle Rocche). Temperature diffusamente al di sotto delle medie anche di 2-4°C; da segnalare dalla seconda parte della settimana un calo delle temperature, che si avvertirà specie sulle regioni del centro-nord. Vediamo cosa potrà accadere nel weekend.

Nuova perturbazione in arrivo, ecco le zone coinvolte

Meteo weekend – I modelli matematici per i prossimi giorni confermano l’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre in sede Atlantica; correnti fredde raggiungeranno ancora il Mediterraneo rinvigorendo la struttura depressionaria presente e dando luogo a nuovi peggioramento meteo. In particolare tra Venerdì e Sabato, un minimo di bassa pressione potrebbe interessare soprattutto il Sud Italia con neve abbondante sui versanti orientali dell’Appennino anche a quote collinari; incertezza a seguire. Vediamo la tendenza.

Prossima settimana, con l’incombenza dell’alta pressione

Giunti alla conclusione del mese di Gennaio, l’Inverno potrebbe trovarsi di fronte ad una nuova pausa: gli indici teleconnettivi fanno presagire un ricompattamento del Vortice Polare nella sua sede naturale, con conseguente rimonta anticiclonica per il continente europeo. Difficile dare una lettura al momento, ma sembrerebbe profilarsi una prima parte di Febbraio più mite e statica sotto il profilo meteo. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

