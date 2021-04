METEO – Alternanza tra ANTICICLONE e MALTEMPO in ITALIA per il prosieguo di APRILE, ecco la tendenza

Tempo in miglioramento nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni e a partire già dalla giornata di domani giovedì 8 aprile, le correnti polari foriere di maltempo torneranno ad allontanarsi dalla nostra Penisola, favorendo un aumento del campo barico determinando da una nuova spinta dell’Anticiclone africano, i cui effetti, sul piano meteorologico saranno immediati con schiarite su buona parte dello stivale. Non così immediati saranno tuttavia gli effetti sul piano termico: le temperature si manterranno ancora al di sotto della media del periodo almeno per domani, con valori minimi tipicamente invernali.

Italia spaccata a metà nel prossimo fine settimana tra sole e maltempo

Nel suo tentativo di risalita verso il Mediterraneo l’Alta pressione non avrà tuttavia vita facile, soprattutto nel prossimo fine settimana: nel weekend la corrente a getto tenderà infatti ad abbassarsi verso la nostra Penisola, provocando un peggioramento delle condizioni meteo che riguarderà le regioni settentrionali e possibilmente anche parte di quelle centrali, come la Toscana e le Marche. Non si escludono attualmente nubifragi soprattutto in Liguria.

Tendenza meteo per il prosieguo di Aprile

Superata questa fase invernale potremmo riassumere ciò che attualmente prospettano i principali centri di calcolo per il prosieguo di aprile in quello che succederà il prossimo fine settimana: cavi atlantici più o meno profondi interesseranno più volte il nostro stivale fino ad almeno la metà del mese, con l’alternanza dunque di brevi fasi di bel tempo alternate ad altre altrettanto brevi di temporali. Ciò comporterà anche un prolungato periodo di sbalzi termici, come vedremo nel prossimo paragrafo.