METEO – Alto rischio GRANDINE in ITALIA nelle prossime ore e nei prossimi giorni, i dettagli

Situazione meteo in Italia

Una profonda circolazione di bassa pressione sull’oceano Atlantico pilota correnti perturbate fin sull’Italia, dove troviamo condizioni meteo tipicamente primaverili. Nelle prossime ore infatti si alterneranno schiarite con acquazzoni o temporali. Saranno le regioni nord-orientali quelle a maggiore rischio fenomeni temporaleschi senza escludere la possibilità di grandine e forti raffiche di vento. Attenzione pertanto alle pianure venete, emiliane, bassa Lombardia, e Friuli Venezia Giulia nelle prossime ore, previsti temporali anche al centro Italia tra Umbria, Marche e Abruzzo. Anche nei prossimi giorni le regioni settentrionali potrebbero essere interessate da temporali e grandine.

Previsioni Meteo in Italia

Dopo una prima passata di maltempo con cieli nuvolosi o molto nuvolosi per la giornata di ieri e piogge diffuse, si rivedono delle schiarite. Tuttavia con le correnti instabili provenienti direttamente dall’oceano Atlantico avremo condizioni meteo piuttosto variabili in Italia. Con l’ arrivo di aria più fredda in quota, ci attendiamo temporali convettivi tipici della stagione in corso sulle regioni settentrionali sia domani che nei prossimi giorni della settimana in corso mentre al centro-sud la tendenza è verso una variabilità più asciutta e stabile. Alto rischio grandine e temporali intensi pertanto sulle regioni alpine, prealpine, alte pianure settentrionali e per oggi anche sui settori interni centrali.

Meteo Italia: Novità in vista per la prossima settimana

Temporali a macchia di leopardo alternati ad ampie schiarite ancora in settimana al nord Italia, per un generale miglioramento delle condizioni meteo in Italia ci sarà da attendere l’inizio della prossima settimana quando un promontorio di alta pressione di natura africana si muoverà verso l’Italia. Bel tempo e con clima quasi estivo a ridosso della fase 2 in tutta Italia, temperature previste infatti in progressivo aumento specie sulle isole maggiori dove assisteremo ad un vero e proprio anticipo d’Estate durante la prossima settimana, in particolar modo dalla giornata di Giovedì 7 Maggio.