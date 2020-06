METEO – Altro che ESTATE, a Bardineto è pieno INVERNO! Violenta GRANDINATA imbianca tutto con CROLLO verticale della TEMPERATURA, VIDEO

Maltempo sparso al nord oggi, isolati fenomeni nelle zone interne del centro-sud

Il maltempo ha colpito duramente soprattutto nel corso della mattinata odierna le regioni settentrionali con violenti temporali e nubifragi. Nel corso di questo pomeriggio però, benché l’instabilità sia risultata comunque meno diffusa rispetto a quanto riscontrato nelle ore mattutine, essa ha continuato comunque a manifestarsi in maniera sparsa sulle regioni settentrionali, con la formazione e lo sviluppo estremamente localizzato di temporali che però risultano intensi quanto brevi. Temporali estremamente localizzati coinvolgono anche le zone interne delle regioni centrali, in particolare tra il Lazio e l’Umbria a causa delle correnti più fresche in ingresso, appunto, da nord.

Tra notte e mattina disagi e danni al nord Italia

Nel corso della prima parte della giornata odierna il maltempo ha colpito nuovamente in maniera dura la nostra Penisola. La progressione di una saccatura di origine nordatlantica ha infatti determinato lo sviluppo di violenti temporali soprattutto al nord Italia e che hanno colpito principalmente il Piemonte e la Lombardia. In quest’ultima si sono segnalate anche delle criticità che hanno interessato Nembro e il bergamasco relative a danni ed allagamenti. In un momento successivo i temporali si sono estesi verso oriente, interessando il Triveneto e le regioni nordorientali. Isolati temporali hanno coinvolto nel pomeriggio anche le zone interne del centro-sud, con i fenomeni più intensi che hanno colpito tra l’Umbria e il Lazio.

Forte maltempo in Liguria nel pomeriggio

Successivamente e precisamente nel corso del pomeriggio, sebbene il maltempo abbia presentato una forma meno diffusa rispetto a quanto rinvenuto nelle ore precedenti, ha comunque colpito duramente alcuni settori del nord Italia. Tra questi troviamo sicuramente la Liguria e in particolare il savonese, già bersagliato dalla spiccata instabilità durante il weekend trascorso a causa di una netta convergenza dei venti al suolo che ha provocato fenomeni intensi e stazionari, responsabili dell’esondazione di alcuni torrenti. Oggi un violento sistema temporalesco foriero di grandine ha colpito la Val Nimbalto, ma anche l’alta Val Bormida e in particolare Bardineto, come vedremo nel prossimo paragrafo.