METEO – Ancora alta l’ATTENZIONE per il Po, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città a rischio

Ancora stabile sull’Italia, grazie ad un Anticiclone

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate e risultano tutt’ora stabili fino a questo momento. Tali condizioni di stabilità sono garantite da un promontorio di Alta pressione di matrice afroazzorriana che è tornata ad agganciare l’Italia dopo quasi 10 giorni che se ne verificasse l’assenza. Tuttavia, così come quella che l’ha preceduta, la rimonta anticiclonica è destinata durare poco tempo ed anzi risulta essere già in arretramento a seguito di una nuova spinta verso latitudini più meridionali del flusso atlantico, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Clima fin qui gradevole di giorno, fresco la notte

Peraltro tale situazione di stabilità che già da domani sabato 10 ottobre tenderà a vacillare in maniera importante, sono accompagnate da condizioni climatiche molto gradevoli soprattutto nelle ore diurne: le temperature massime infatti si aggirano spesso anche oltre i +20°C, mentre è più fresco la notte anche in pianura. Questo grazie ai primi cenni del fenomeno dell’inversione termica, che avviene proprio in pianura o a valle in condizioni di cielo sereno e di assenza di ventilazione. Nel weekend tuttavia il tempo è destinato a peggiorare, con la neve che torna di nuovo a imbiancare le cime alpine.

Prime note di maltempo al nord per domani sera

Le condizioni meteo dunque volgeranno ad un peggioramento nella seconda parte della giornata di domani sabato 10 ottobre grazie ad un affondo perturbato di matrice atlantica. Le prime piogge occasionalmente accompagnate anche da attività elettrica e localmente intense e a carattere di nubifragio si faranno strada su Lombardia, Piemonte (soprattutto astigiano/alessandrino) e Trentino Alto Adige, in estensione successiva anche alla Liguria e ad alcune aree costiere dell’alta Toscana. Non sono esclusi dei rovesci o brevi acquazzoni nel bellunese e sull’alto Friuli. Tuttavia, a destare maggior preoccupazione nella Protezione Civile, è ancora una volta il livello dell’acqua raggiunto dalla piena del Po, per il quale è stata diramata un’allerta per rischio idrico, come vedremo successivamente. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.