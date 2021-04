METEO – Ancora forte MALTEMPO in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Ancora maltempo in Italia quest’oggi

L’azionamento di un vortice depressionario all’interno del Mediterraneo centrale ha portato condizioni meteo di maltempo anche diffuso in particolar modo sui settori centrali, dove le piogge, i temporali e anche le grandinate, hanno portato diversi forti disagi. L’instabilità ha tuttavia interessato in maniera isolata anche il nord, la Sardegna e il basso versante tirrenico, dove sono ancora attivi dei rovesci. Temperature molto fresche, specie se relazionate al periodo.

Domani in arrivo piogge e temporali sull’Italia

Per domani lunedì 19 aprile il quadro meteorologico non cambierà ed anzi si aggraverà in favore di maltempo anche più diffuso, specie lungo le regioni del basso versante tirrenico nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio sarà possibile lo sviluppo convettivo di temporali nelle zone interne del Paese e sulla dorsale appenninica. In questo contesto, le temperature continueranno a misurare valori decisamente più bassi rispetto alla media del periodo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne e appenniniche di Abruzzo, Lazio meridionale e Molise e su Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Calabria, settori settentrionali della Sicilia e versanti occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati moderati sui settori tirrenici di Sicilia centro-orientale e Calabria centro-meridionale, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lazio, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna e su Toscana, Umbria, settori occidentali e meridionali delle Marche, Appennino emiliano-romagnolo, settori di pianura dell’Emilia Romagna orientale e del Veneto, Liguria, settori prealpini della Lombardia orientale e settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1300-1500 m sull’Appennino centro-meridionale, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati sull’Abruzzo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: localmente forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria. Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

