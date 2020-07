METEO – Ancora MALTEMPO in ITALIA con forti PIOGGE e TEMPORALI, ecco fino a quando

Stop al maltempo al nord, prima giornata di pausa

Dopo una serie di giornate instabili a causa di un abbassamento del flusso atlantico verso il continente europeo e il conseguente affondo avvenuto nella giornata di ieri che ha portato un’ondata di più diffuso maltempo che hanno causato anche diversi danni non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in alcune zone dell’Emilia-Romagna, le condizioni meteo sulle regioni settentrionali tornano a risultare stabili e accompagnate da cieli sereni o poco nuvolosi. Questo poiché il cavo atlantico che ha interessato ieri i predetti settori si è isolato a goccia fredda traslando verso sudest nel corso di questa notte, con l’instabilità che colpisce le aree più meridionali, come vedremo.

Temporali e grandinate al centro-sud questo pomeriggio

Temporali e grandinate dunque stanno interessando nel corso della giornata di oggi sabato 4 luglio svariati settori delle regioni centro-meridionali, in particolare quelli interni. Le coste infatti, appaiono nettamente ai margini dell’instabilità a causa della mancanza di un vero e proprio minimo depressionario, anche se non manca qualche eccezione ad esempio sulle coste nord del Lazio. Rimanendo nel Lazio, un sistema temporalesco piuttosto intenso in particolare, non ha mancato di apportare grandinate su Roma alle quali sono succedute delle criticità relative per lo più alla viabilità cittadina, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Prossime ore graduale miglioramento con instabilità residua al sud

Nel corso delle prossime ore con la continua traslazione verso sudest della goccia fredda precedentemente menzionata all’interno del presente editoriale, le condizioni meteo tenderanno ad un graduale, ma evidente miglioramento sulle regioni centrali con la cessazione dei fenomeni entro serata. Diversa è invece la situazione prevista sulle regioni meridionali, in particolare la Calabria tirrenica, dove instabilità residua insisterà fino alla seconda parte della serata a causa del passaggio di correnti più fredde ad alta quota. Sul dettaglio previsionale abbiamo tuttavia approfondito all’interno di un apposito editoriale.