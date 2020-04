METEO – Ancora MALTEMPO in ITALIA, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Maltempo in Italia nelle passate ore

La traslazione del minimo depressionario di una perturbazione afro-mediterranea dal settore tirrenico centro-meridionale al Mare Jonio ha portato a maltempo nella giornata odierna in diverse zone d’Italia e in diverse fasi: nella prima parte di giornata, le piogge hanno interessato soprattutto le regioni meridionali e il medio versante adriatico, con fenomeni comunque deboli o al più moderati. Successivamente, il tempo è migliorato nitidamente sul medio versante adriatico e in maniera più graduale al sud, con qualche fenomeno persistente. Contestualmente però, si sviluppavano in maniera estremamente localizzata temporali termoconvettivi sulle zone interne del Lazio.

Ora tempo in miglioramento dopo le piogge di oggi

Le condizioni meteo, come avevamo previsto questo pomeriggio all’interno di un apposito editoriale, stanno ora generalmente migliorando in tutta Italia e soprattutto sulle regioni centrali, dove col progredire della serata i cieli schiariranno sempre di più fino a diventar sereni. Anche sulle regioni meridionali il miglioramento è tangibile, anche se localmente alcune piogge interessano ancora delle aree come la Sicilia e la Calabria. Tuttavia si tratta di instabilità residua, destinata ulteriormente a migliorare (ma non a scomparire, come vedremo nel prossimo paragrafo) nelle prossime ore, con accumuli decisamente scarsi.

Domani ancora piogge e maltempo

Nella giornata di domani venerdì 24 aprile, le condizioni meteo tenderanno visibilmente a migliorare su tutte le regioni centro-settentrionali, con i cieli che appariranno sereni e con assenza di nubi di disturbo pressoché ovunque. Questo grazie ad un lieve arretramento di latitudine da parte della depressione afro-mediterranea, che però continuerà ad apportare i suoi effetti in alcune aree del sud Italia, in particolare sullo Stretto di Messina ed aree ad esso adiacenti, ma anche tra ragusano e siracusano. Fenomeni occasionali e locali possibili anche sul versante jonico della Calabria. Tuttavia, gli accumuli attesi sono generalmente piuttosto deboli, come approfondito all’interno di un apposito editoriale.