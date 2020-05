METEO – ancora NUBIFRAGI sull’ITALIA nei prossimi giorni, poi ci sono IMPORTANTI NOVITÀ dai modelli!

Meteo Week-End: tempo instabile al Nord, molte nubi al Centro, caldo al Sud

Meteo – La situazione sinottica sul comparto europeo è decisamente lenta ad evolvere, rinnovando condizioni meteorologiche spesso analoghe ai giorni precedenti in molte zone. Una vasta area ciclonica tra la Penisola Iberica e l’Africa nordoccidentale, alimenterà il flusso umido meridionale sull’Italia centro-settentrionale; correnti molto calde, invece, torneranno ad investire il Mediterraneo meridionale, portando le temperature su valori a tratti estivi sulle regioni meridionali italiane. Nel corso di questo fine settimana, quindi, si potranno rinnovare acquazzoni e temporali localmente di forte intensità sulle regioni settentrionali; molte nubi in transito con occasionali pioviggini al Centro, mentre maggiori schiarite si osserveranno al Sud e Sicilia.

Rischio forti temporali e grandinate al Nord

Meteo – Come anticipato, le regioni settentrionali rimarranno sotto il tiro delle umide ed instabili correnti meridionali; nonostante in questo inizio di giornata si osservano maggiori schiarite sui settori a sud del Po, nel corso delle prossime ore le condizioni meteo volgeranno verso un rapido peggioramento. Il riscaldamento diurno, infatti, favorirà lo sviluppo di piogge e temporali tra il pomeriggio e la serata in particolare sul Piemonte ed occasionalmente su Emilia e settori Prealpini. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità in particolare tra cuneese e torinese, dove non si escludono locali nubifragi. Altrove tempo più asciutto, ma con nubi sparse.

Caldo al Sud, possibili punte di oltre +35°C nelle prossime ore

Meteo – Se al Nord transiteranno masse d’aria più fresche ed instabili, l’estreme regioni meridionali verranno ancora interessate da quelle più calde di matrice nord africana; le temperature in queste ore stanno già superando la soglia dei +30°C sulla Sicilia sud-occidentale, subendo un ulteriore aumento nella seconda parte di giornata. La presenza di una bassa pressione tra Sardegna e Tunisia, richiamerà al suolo correnti dai quadranti sud-orientali, accentuando l’aumento termico sulle aree sottovento; in particolare sulla Sicilia nord-occidentale, Campania e Calabria tirrenica si toccheranno su molte località i +35°C, con punte anche di +36/+37°C. Temperature destinate a salire anche sul Lazio meridionale, Puglia e Sardegna, con massime attorno ai +30/+32°C. Dalla prossima settimana, però, possibile fase di maltempo accompagnata da un deciso calo delle temperature.