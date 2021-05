METEO – Ancora PIOGGE e ACQUAZZONI nelle PROSSIME ORE, ma in graduale miglioramento; i dettagli

Braccio di ferro in atto tra l’Anticiclone e il flusso atlantico

Dopo un weekend in cui il maltempo l’ha fatta da padrone in particolare nella giornata di sabato 1° maggio in Italia, le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono andate verso un graduale miglioramento, più evidente in apertura di settimana con cieli che risultavano in prevalenza soleggiati, salvo poche eccezioni di maltempo. Dal quadro sinottico si nota infatti il classico “scontro tra titani” tra l’Anticiclone e il flusso atlantico che si contendono il Mediterraneo e il nostro Paese.

Anche oggi maltempo sull’Italia

Questa situazione di “stallo” tra le due principali figure bariche del Mediterraneo, garantiscono un tempo non troppo stabile sulla nostra Penisola e nella giornata odierna infatti il maltempo tende ancora a spuntarla: come testimoniano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, le piogge interessano i settori centrali del territorio peninsulare, dopo aver interessato la Sardegna in un primo momento.

Prossime ore piogge e acquazzoni al sud, ma in graduale miglioramento

Nel corso delle prossime ore il fronte di maltempo si sposterà verso meridione stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, andando a colpire diverse zone del meridione come ad esempio la Campania e il Molise, ma anche i settori più settentrionali della Puglia e della Basilicata. Si incorrerà comunque in un miglioramento anche in queste aree entro la seconda parte di serata, con i fenomeni che andranno mano mano esaurendosi.

