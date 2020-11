METEO – Ancora PIOGGE e NUBIFRAGI a Crotone e nel crotonese: CROLLA un ponte a Melissa, i dettagli

Maltempo ancora al sud Italia con piogge intense e locali nubifragi

Dopo una giornata di violento maltempo che ha colpito il versante jonico come quella di ieri, in cui diversi sono stati i danni e i disagi anche importanti in particolare a Crotone, l’instabilità sembra accanirsi proprio su questi stessi settori nella giornata odierna: dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico è infatti piuttosto evidente un sistema perturbato che riguarda non solo la Calabria jonica, ma anche la Sicilia sudorientale, con piogge talvolta molto intense e localmente a carattere di nubifragio.

Freddo la notte al centro-nord, ma tempo buono

La presenza di una depressione sul Mediterraneo meridionale favorisce l’ingresso di correnti settentrionali sulla nostra Penisola, un tipo di ventilazione che è fredda, ma anche piuttosto secca per il centro-nord. Le temperature appaiono piuttosto basse in questi settori soprattutto di notte, con minime che sono andate anche sotto lo 0 sulle pianure settentrionali. Tuttavia le condizioni meteo appaiono visibilmente stabili, con cieli perlopiù sereni. Non sono attese grosse variazioni nelle prossime ore, stando ai principali centri di calcolo.

Crotone e crotonese in ginocchio, la conta dei danni si aggiorna di ora in ora

La situazione si evidenzia in una fase di forte criticità a Crotone e nel crotonese, dove la conta dei danni si aggiorna purtroppo di ora in ora. Nel computo totale da inizio peggioramento, l’accumulo della città di Crotone si aggira intorno ai 320 millimetri, mentre alcune zone della Provincia arrivano a raggiungere i 400 millimetri. Tale quantità costituisce mediamente una buona fetta di precipitazioni annue per queste zone, rendendo dunque inevitabili i danni se caduti in un lasso di tempo così ristretto. Nelle ultime ore, è peraltro crollato anche un ponte come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CROTONE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.