METEO – Ancora TEMPORALI e GRANDINATE in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città colpite

L’azione del fronte freddo in discesa sull’ Italia centrale dunque esaurirà i suoi effetti una volta sbattuto contro il muro anticiclonico che sta tutt’ora proteggendo il meridione dalle correnti più fresche in affondo sulla nostra Penisola. Si attende dunque nelle prossime ore un generale e graduale miglioramento delle condizioni meteo, con accenno persino a qualche schiarita e possibili fenomeni residui sul medio-alto versante adriatico. Temperature piuttosto fresche laddove l’instabilità ha colpito nella giornata odierna, mentre rimangono piuttosto alte nelle zone che invece non ne sono state coinvolte.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Marche meridionali, Umbria meridionale, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania orientale e Basilicata, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sui settori del versante adriatico. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione sul medio e basso Adriatico, con massime elevate nelle zone interne delle due isole maggiori. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 25 luglio 2020: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Bassa pianura occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Nodo idraulico di Milano. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Nodo idraulico di Milano. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Basilicata: Basi-A1, Basi-B. Lombardia: Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valchiavenna. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro. Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Puglia Centrale Bradanica. Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Basilicata: Basi-A1, Basi-B. Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro. Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Puglia Centrale Bradanica. Regione Lombardia, Liguria e Toscana: per la validità temporale delle criticità si rimanda al bollettino regionale.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di: Lombardia, Veneto, Abruzzo, Molise e i seguenti: Barletta, Andria, Bari, Foggia, Matera.