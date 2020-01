METEO: il 2020 si apre con l’anticiclone ma ci sono novità per i prossimi giorni

Il 2020 si apre con l’anticiclone disteso sull’Europa

Archiviata l’intensa fase di maltempo invernale che negli ultimi giorni del 2019 aveva portato freddo e neve fino a bassa quota sul versante adriatico e sulle regioni meridionali, l’anticiclone è tornato ad essere protagonista sull’Italia e su buona parte dell’Europa. Quest’oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, infatti, un vasto promontorio anticiclonico rimane disteso sull’Europa centro occidentale, con valori di pressione al livelo del mare fino a 1035 hPa sulla Germania, determinando condizioni di tempo stabile e clima mite su buona parte del vecchio continente, Italia compresa. Come mostrato dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, non sono attese precipitazioni di rilievo sulla nostra Penisola, con il sole che sarà prevalente salvo qualche nebbia o foschia specie sulla Pianura Padana: le temperature rimarranno sempre sopra le medie del periodo, soprattutto al Centro Nord, con dunque l’inverno tenuto lontano anche per l’inizio del nuovo anno.

I prossimi giorni vedranno ancora tempo stabile sull’Italia

L’anticiclone continua ad essere invadente sull’Europa, con il tempo che rimarrà stabile non solamente nella giornata di oggi ma anche nei prossimi giorni, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito. Tempo asciutto ma anche generalmente soleggiato, salvo qualche nebbia o nube bassa sulle pianure e nelle valli, le quale in queste condizioni di prolungato anticiclone invernale trovano l’ambiente ideale per potersi formare. L’unico interrogativo sarà legato al transito di una piccola goccia fredda, la quale, stando a quanto mostrato dai principali modelli meteo, dovrebbe muoversi dalla Francia verso la Svizzera e la Germania, prima di essere riassorbita nel flusso. Nonostante questo, con la goccia che sfiorerà la nostra Penisola, sull’Italia non sono attesi fenomeni di rilievo, con condizioni meteo all’insegna della generale stabilità e solo qualche nube a tratti anche compatta. Attenzione però che la situazione potrebbe cambiare già nel weekend, con una possibile irruzione di aria artica.

Irruzione di aria artica già nel weekend?

I primi giorni del 2020 trascorreranno dunque con l’anticiclone grande protagonista sull’Europa e sull’Italia, dove determinerà condizioni di tempo stabile accompagnate da temperature sopra le medie del periodo. Aria fredda però inizierà a mettersi in moto dalle alte latitudini già nella giornata di sabato 4 gennaio, spingendosi man mano sempre più a Sud. I principali modelli meteo sono ancora discordi su quella che potrebbe essere la traiettoria seguita da questa nuova irruzione artica: ECMWF infatti continua a vedere l’anticiclone protagonista sull’Europa centro occidentale, con dunque un weekend e poi una Epifania caratterizzati dal tempo stabile. L’aria fredda rimarrà confinata sull’Europa orientale, mentre per il modello americano, come potete vedere anche dal nostro GFS, questa investirebbe in maniera più incisiva l’Italia.