METEO – ANTICICLONE a più riprese sull’Italia, vediamo come si muoverà

Stabilità sul centro-nord, vediamo la sinottica odierna

Buon pomeriggio a tutti lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata prosegue con tempo stabile grazie all’espansione dell’anticiclone sul nostro territorio. Tempo stabile e asciutto sia sulle regioni settentrionali dove abbiamo soltanto vasti banchi di nebbia sulle zone adiacenti al Po. Sulle regioni meridionali sono presenti locali e residue precipitazioni in atto specialmente fra Calabria e Sicilia a causa di alcuni refoli rimanenti dal transito della perturbazione atlantica che ha coinvolto il resto della penisola all’inizio della settimana. La stabilità è assicurata dalla presenza di un vasto campo di alta pressione che si è esteso nelle ultime ore dalle Azzorre passando per i paesi della Penisola Iberica e raggiungendo il cuore dell’Europa centrale . I valori di pressione massima si aggirano proprio su questi territori si aggirano fra i 1030 ed i 1035 hPa. Nelle prossime 48 ore però questo cuneo perderà di tenacia sull’Europa, irrobustendosi sull’Atlantico e lasciando spazio ad una nuova fase di maltempo che sarà portatrice di freddo sull’Italia. Analizziamo nel dettaglio questa fase meteo!

Maltempo a partire da Venerdì, con una breve parentesi fredda

Da Venerdì notte si manifesteranno le prime precipitazioni sia sul versante Tirrenico che sulle regioni settentrionali di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia: in questo frangente l’anticiclone si andrà a rinforzare con massimi fino a 1040 hPa sull’oceano Atlantico, aprendo una strada per una saccatura d’aria di origine polare sull’Europa centrale. L’aria più fredda in contrasto con quella preesistente più mite, alimenterà un vortice di bassa pressione che traslerà lungo il Tirreno e richiamando correnti sempre più rigide da est. Il calo termico si manifesterà specialmente sui settori Adriatici che saranno interessati dal maggiore apporto di freddo e dove si potranno perdere fino a 8°C in 24 ore. Questa parentesi di tempo precoce invernale, sarà soltanto un assaggio in quanto nelle ore successive, l’anticiclone delle Azzorre continuerà ad abbracciare la penisola Italiana.

Recupero dell’anticiclone subito dopo

Come specificato precedentemente l’anticiclone si farà strada dall’Europa occidentale per tornare ad abbracciare l’Italia ed il bacino Mediterraneo. Attenzione però alla goccia fredda in quota che si potrebbe isolare sul nord-Africa ma che potrebbe tornare ad insidiare il tempo sulle regioni dell’estremo meridione. Con molta probabilità il cielo tornerà a splendere dunque sull’Italia settentrionale, con nebbie nuovamente in formazione in Pianura Padana e cieli per lo più sereni sui restanti settori. Infine l’ultima decade del mese di Novembre, che ci farà poi piombare nella stagione Invernale dovrebbe risultare ancora dinamica come previsto da alcune proiezioni mensili.