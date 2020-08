METEO – anticiclone africano e caldo in aumento in Italia, ecco la tendenza per la prossima settimana

Ancora temporali al Sud per la presenza di una goccia fredda

Mentre altrove è tornato il sole condizioni meteo instabili o perturbato seguitano ad interessare le regioni del Sud Italia. La circolazione depressionaria, con goccia d’aria fredda in quota, si sta infatti spostando lentamente verso la Grecia rinnovando dunque condizioni di tempo instabile. Anche nelle giornata di ieri non sono mancati temporali e nubifragi con danni e allagamenti. Nelle prossime ore ancora condizioni meteo instabili sulle regioni del Sud con acquazzoni e temporali sparsi che interesseranno soprattutto Puglia, Campania, Basilicata e Calabria risultando più intensi sui settori interni. Tempo più stabile altrove ma con qualche fenomeno pomeridiani in sviluppo sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento nella giornata odierna ma su valori vicini alle medie del periodo.

Weekend a due velocità con sole, caldo e qualche temporale

Il secondo weekend di agosto vedrà condizioni meteo più stabili in Italia ed in particolare sulle regioni del Centro-Nord. Un vasto campo di alta pressione si estende infatti dall’Europa occidentale alla Scandinavia passando per il Mediterraneo centrale. Aria calda dall’Africa investe così l’Europa occidentale con temperature anche di 10 gradi oltre le medie del periodo. Più ai margini l’Italia con temperature in generale aumento e valori poco sopra media al Nord e ancora poco sotto al Sud. Agosto dovrebbe così proseguire con condizioni meteo pienamente estive ma senza il caldo estremo dei giorni scorsi. Temperature che solo localmente saliranno oltre i +35 gradi ma senza livelli di afa particolarmente elevati. Ancora temporali soprattutto al pomeriggio sulle regioni del Sud a causa della circolazione instabile sui Balcani.

Anticiclone africano in vista per la prossima settimana, ecco le conseguenze

La prossima settimana inizierà con un promontorio anticiclonico di matrice africana esteso sul Mediterraneo centro-occidentale e su parte dell’Europa. Questo porterà condizioni meteo stabili e soleggiato in Italia con temperature in aumento. Valori che si porteranno al di sopra delle medie prima al Centro-Nord e poi anche al Sud con anomalie anche di 4/5 gradi. Caldo in ulteriore accentuazione nella seconda metà della settimana quando i principali modelli mostrano lo scivolamento verso la Penisola Iberica di una vasta saccatura depressionaria. Ci attende dunque una seconda settimana di agosto tipicamente estiva con caldo a tratti intenso anche se l’ondata di caldo sarà di portata inferiore rispetto a quella degli ultimi giorni di luglio. Maggiori dubbi sul weekend di Ferragosto che potrebbe vedere un peggioramento meteo specie al Nord.