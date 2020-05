METEO: Anticiclone Africano in arrivo in ITALIA per la FASE 2 di Emergenza da Covid-19, nuove previsioni per le prime battute di Maggio

Meteo Italia: fase 2 con temperature in aumento

Giornata odierna all’insegna del tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali d’Italia con nubi medio-alte in transito fin dal mattino e poche schiarite, stessa cosa anche su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Più soleggiato invece sul resto dell’Italia. Clima tipicamente primaverile nella giornata odierna con valori di temperatura in linea con la media del periodo. Salvo che per qualche nube in più in arrivo nelle prossime 24 ore e qualche pioggia o temporale, la fase 2 di emergenza da covid-19 procederà con il bel tempo e con temperature in sensibile aumento specie sulle regioni meridionali.

Meteo Italia: Anticiclone africano in avvicinamento

La Primavera 2020 procede il suo corso con fasi meteo soleggiate e calde alternate con fasi più instabili e fresche, e allora vediamo quale tendenza meteo per i prossimi giorni di Maggio. L’anticiclone africano in espansione sul bacino del Mediterraneo occidentale lambirà l’Italia nelle prossime ore mentre le correnti più fresche dal nord Europa fin sui Balcani riusciranno a influenzare il tempo sulle regioni adriatiche. Tra Giovedì e Sabato poi l’ anticiclone la spunterà sull’Italia e avremo condizioni meteo in gran parte stabili e temperature in aumento con valori fino e oltre i 30°c.

Maltempo in Italia durante la prossima settimana

Bel tempo e clima tipicamente primaverile se non quasi estivo sulle isole maggiori dalle prossime 36-48 ore. Attenzione però che i temporali primaverili resteranno in agguato sul nostro paese e stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, per l’inizio della seconda decade del mese di Maggio assisteremo molto probabilmente ad un sostanziale cambiamento meteo, specie sulle regioni centro-settentrionali d’Italia dove salirà il rischio grandine, il tutto a causa dell’arrivo delle correnti perturbate di matrice atlantica al posto dell’Anticiclone africano.