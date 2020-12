METEO – ANTICICLONE ai FERRI CORTI, torna di nuovo il MALTEMPO, ecco quando e dove

Persistono condizioni meteo di generale stabilità

Sull’Italia continuiamo ad assistere anche nella giornata odierna a condizioni meteo di visibile stabilità, eccezion fatta per qualche locale acquazzone sulla Sardegna, come avevamo previsto correttamente nella giornata di ieri. Tutto ciò grazie alla netta prevalenza sul Mediterraneo centrale di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana che in molti casi porta anche cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Qualche nebbia o foschia in Pianura Padana, in diradamento già dalla mattina.

Temperature non così elevate

Talvolta il transito di nuvolosità nelle ore notturne è responsabile del mantenimento delle temperature piuttosto miti per il periodo in particolare sulle regioni settentrionali. I valori minimi infatti spesso misurano valori oltre la media negli ultimi tempi, anche se le massime sono più o meno in linea. Comunque sia, l’Alta pressione tutt’ora in auge ha portato temperature in rialzo soprattutto ad alta quota, mentre in pianura gli effetti sono stati minimi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Anticiclone però ai ferri corti

Se è vero che l’Anticiclone nel corso di questa settimana è stato spesso presente e ha portato un clima di maggior stabilità sulla nostra Penisola rispetto alla prima parte di dicembre (seppur con qualche eccezione sulle regioni nordoccidentali martedì) è vero anche che è già ai ferri corti: una flebile saccatura atlantica in arrivo dai settori più occidentali del Mediterraneo investirà infatti nei prossimi giorni la nostra Penisola riportando condizioni di maltempo. Vediamo dove e quando.