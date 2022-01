METEO – ANTICICLONE all’ATTACCO dell’ITALIA nel WEEKEND con NEBBIE e STABILITA’; i dettagli

Miglioramento temporaneo del tempo oggi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono incorse quest’oggi in un miglioramento dovuto all’ingresso di correnti più secche, ma fredde di natura artica che sono state comunque responsabili di un clima generalmente invernale sull’Italia. Solo un ricordo quindi il peggioramento che lo scorso weekend aveva portato la neve a quote bassissime e finanche in pianura in alcune regioni dello stivale (scopri quali). Tuttavia, il miglioramento, è solo temporaneo.

Prossime ore maltempo incombe sull’Italia

Nel corso delle prossime ore infatti e in particolare nella seconda parte della serata odierna, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola evidenzieranno un peggioramento, con la formazione di alcuni rovesci sul medio versate adriatico e con la neve che cadrà a quote basse soprattutto in Abruzzo. I fenomeni risulteranno perlopiù isolati e piuttosto blandi e potrebbero comunque interessare anche le Marche interne.

Nel weekend Anticiclone torna all’attacco dell’Italia

A seguito del peggioramento che interesserà tra questa sera e la giornata di domani mercoledì 12 gennaio alcune aree del Paese, l’Anticiclone di matrice azzorriana torna ad elevarsi in direzione della nostra Penisola, determinando quindi un miglioramento generale delle condizioni meteo, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tale Alta pressione continuerà ad abbracciare l’intero Mediterraneo centro-occidentale almeno fino al prossimo weekend, come vedremo nel prossimo paragrafo.

