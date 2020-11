METEO – ANTICICLONE alle strette e INTENSA perturbazione FREDDA alle porte, con NEVE in APPENNINO

Ultime ore di anticiclone, ecco cosa sta accadendo!

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’anticiclone è oramai in ritirata sul nostro territorio, come si può evincere dalla sinottica Europea. I valori di pressione al suolo si trovano intorno ai 1024 hPa, mentre sulla Scandinavia è presente una vasta area depressionaria, che struttura un lobo del Vortice Polare (con pressione minima fino a 975 hPa). L’aria mite e più stabile di matrice Azzorriana si ritirerà verso occidente andando a rinforzare un poderoso anticiclone che farà da padrone sia sull’Oceano Atlantico che successivamente sull’Europa occidentale coinvolgendo in primis la Penisola Iberica. La dinamica del peggioramento che ci attende è piuttosto chiara ormai e siamo a pochissime ore dal cambio di circolazione. Vediamo come si svilupperà questa saccatura di matrice Polare e come modificherà le condizioni meteo sull’Italia!

Peggioramento in arrivo, la dinamica barica

Con l’ingresso di aria più fredda dal golfo Ligure nella notte fra oggi e domani si innescherà una ciclogenesi abbastanza marcata nel cuore del mar Tirreno (con un picco minimo di pressione di 1005 hPa). Il minimo traslerà dal nord-ovest Italico verso sud in poche ore (a metà giornata di domani si troverà già tra la Sardegna ed il Lazio), richiamando nel corso della giornata aria sempre più fredda dai quadranti nord-orientali: il divario termico sarà piuttosto marcato, in quanto passeremo da una temperatura media di +10°C/+12°C alla quota isobarica di 850 hPa, a temperature prossime allo zero (se non negative) alla medesima quota su tutto il versante Adriatico fino all’Abruzzo e sulle regioni del nord-est Italico. Il picco di freddo si raggiungerà al mattino di Sabato 21 Novembre quando le temperature in quota potranno raggiungere i -2°C/-3°C intorno ai 1500 metri. Vediamo quali saranno in questo frangente le precipitazioni attese!

Maltempo fugace, con precipitazioni e nevicate in Appennino a quote piuttosto basse

Le prime precipitazioni si verificheranno sull’arco Alpino più orientale, coinvolgendo la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Su queste aree la quota neve si attesterà dapprima intorno ai 1400-1500 metri, poi successivamente calerà fin verso i 1000 metri specialmente sulle aree di confine. Nella notte sono attese anche copiose precipitazioni sull’Emilia Romagna e di conseguenza anche sull’Appennino Tosco Emiliano. Qui la quota neve risulterà lievemente più alta anche se nelle ore mattutine di Sabato potrà crollare abbastanza: neve fin sui 1100-1300 metri, poi in calo fino a 900 metri. Attesa neve anche in collina sulle zone Appenniniche di Umbria e Abruzzo grazie all’apporto maggiore del freddo. Attenzione anche agli accumuli pluviometrici che potranno risultare piuttosto ingenti sull’Appennino centro-meridionale (dove localmente potranno raggiungere i 100 millimetri). Dunque al mattino di Sabato le montagne dell’Italia centrale si risveglieranno con una ingente coltre di neve lasciando spazio ad un weekend abbastanza freddo grazie ancora alle correnti di Grecale.