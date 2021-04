METEO – ANTICICLONE ANNIENTATO con MALTEMPO e FRESCO ad oltranza grazie alle correnti settentrionali

Instabilità residua in serata nel nostro Paese

Una circolazione depressionaria unitamente all’avvicinamento di una perturbazione africana verso la nostra Penisola, hanno provocato condizioni di maltempo sparso sulle regioni meridionali, soprattutto di sponda tirrenica, ma anche in Sardegna e sulle regioni nordoccidentali quali Liguria e Piemonte, dove la neve cade a quote collinari. In serata residuo maltempo interesserà ancora Sardegna e Piemonte, con un miglioramento più netto che riguarderà il basso versante tirrenico dove saranno comunque possibili locali piovaschi.

Weekend compromesso dalla persistenza del maltempo

Un vortice depressionario insisterà comunque sulla nostra Penisola anche nel prossimo weekend, alimentato da correnti più fresche provenienti dai quadranti settentrionali, responsabili peraltro di mantenere le temperature su valori piuttosto bassi e inferiori alla media del periodo. La giornata più “stabile” sarà senz’altro quella di domani sabato 17 aprile (quando comunque non mancheranno rovesci sullo stivale), mentre l’instabilità presenterà carattere più diffuso in quella di domenica 18.

Post weekend ancora prevalenza di correnti settentrionali in Italia

Per quanto concerne l’evoluzione meteo post weekend invece, i principali centri di calcolo vanno delineandosi verso scenari tutt’altro che primaverili. Le correnti settentrionali infatti sembrerebbero interessare la nostra Penisola almeno ancora per la prossima settimana. Questo si tradurrà ovviamente in maltempo, non sempre diffuso, ma anche isolato o sparso e temperature costantemente inferiori alla media del periodo, come vedremo nel prossimo paragrafo.