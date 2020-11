METEO – L’ANTICICLONE cede, lasciando un breve spiraglio per le PIOGGE, ECCO QUANDO

Prima decade del mese di novembre nell’anonimato

Buongiorno a tutti, cari lettori del Centro Meteo Italiano! Finora l’Italia ha vissuto condizioni meteo stabili, complice la presenza sull’Europa di un’area altopressoria che ad oggi non è stata scalfita significativamente dalle perturbazioni. Dunque l’Autunno è risultato ad oggi diviso a metà con un fine Settembre – inizio Ottobre del tutto perturbati con precipitazioni copiose su tutto lo stivale. Dall’altra un inizio Novembre che non sembra dare scampo a grosse variazioni fino alla metà del mese. In questa finestra temporale la media termica è stata scalzata in positivo non solo sulla nostra nazione ma anche sull’Europa più settentrionale come approfondiremo più avanti. Ma entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo per il proseguo della settimana corrente!

Previsioni meteo per la settimana corrente

Il quadro sinottico attuale è abbastanza delineato, con un anticiclone che ha posizionato i suoi massimi sui paesi nord-orientali dell’Europa (con massimi di pressione che si aggirano intorno ai 1034 hPa) e dall’altra parte un lobo “islandese” del Vortice Polare che continua ad impattare con perturbazioni a più riprese sui paesi Britannici. L’ultima saccatura che ha dato spazio a maltempo sulla Gran Bretagna e sul nord della Francia, transiterà verso i settori più orientali determinando un lieve calo di geopotenziali nelle prossime giornate. Questo refolo d’aria umida in transito, permetterà un aumento della nuvolosità su gran parte del centro-nord facendo “breccia” sul fianco dell’alta pressione e dando adito anche a piogge dalla giornata di giovedì. Al momento si ipotizza il transito del maltempo anche sulle regioni meridionali tra Venerdì ed il weekend. Vediamo come!

Piogge in vista di scarsa entità

Come evidenziato in precedenza l’alta pressione mostrerà un lieve cedimento sul nostro comparto e permetterà il transito di deboli piogge a partire dai settori Tirrenici. I primi piovaschi si potranno manifestare nella serata di Mercoledì 11 Novembre specialmente sulla Maremma Toscana. Piogge anche sulla Sardegna che sarà la prima interessata da questo blando peggioramento. Nella notte tra l’11 ed il 12 le precipitazioni si manifesteranno sui settori costieri di Toscana e Lazio fino ad estendersi alle zone interne verso nord-est. E’ proprio la giornata di Giovedì quella che risulterà più perturbata per queste zone, mentre il nord rimarrà a guardare, con un aumento della nuvolosità che non sarà associato a precipitazioni. Poi dalla serata spazio anche alle regioni meridionali Tirreniche che potranno essere investite da piogge della medesima entità. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per sapere con più precisione quali saranno le aree investite.