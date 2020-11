METEO – Anticiclone e INQUINAMENTO senza sosta, ecco dove

Esordio “piatto” di Novembre: cosa sta succedendo?

Buon pomeriggio lettori del Centro Meteo Italiano! Primeggia l’alta pressione sul nostro territorio, in compagnia di cieli in prevalenza sereni e nebbie al mattino. In questa giornata siamo stati interessati anche dalle nubi basse (che in gergo viene definita “Maccaja“) che in alcune situazione formandosi dal mare, può letteralmente tracimare andando ad interessare la terraferma. Questo fenomeno è piuttosto frequente durante i periodi anticiclonici sui golfi del settentrione (Ligure e Veneto) e le nubi basse possono scivolare raggiungendo la Toscana, il Lazio (sul versante Tirrenico), le Marche e l’Abruzzo (sul versante Adriatico). Nei prossimi giorni torneremo a parlare di questo fenomeno, proprio perché l’anticiclone (seppure con meno tenacia) continuerà ad imperversare sul vecchio continente. Scopriamo la tendenza meteo settimanale e vediamo quali potranno essere i risvolti!

Settimana ancora in compagnia dell’anticiclone, qualche spiraglio di pioggia in vista

Al momento l’anticiclone è posizionato con i suoi massimi di pressione (intorno ai 1031 hPa) sui paesi Baltici, estendendo la sua egemonia anche sull’Europa orientale fino all’Eurasia. Su queste zone le anomalie di temperatura di questi giorni potranno superare con facilità i +6°C, grazie al contributo di aria più mite e stabile. L’Italia si troverà sul punto più “fragile” di questo cuneo altopressorio, sotto l’influenza di una saccatura che sta interessando i paesi delle Isole Britanniche. Prossimamente (causa lieve cedimento dell’alta pressione), la nuvolosità potrà aumentare sul nostro territorio e potranno manifestarsi anche precipitazioni sporadiche nella seconda parte della settimana attuale. Una problematica annessa a questi periodi è quella dell’inquinamento, una delle cause alla base del “maltempo anticiclonico”.

Le aree più colpite da smog e inquinamento

L’abbassamento delle temperature specialmente nelle ore diurne, accoppiato ad un intensivo utilizzo di mezzi di locomozione privata e l’attività industriale può durante i periodi anticiclonici dare problematiche di qualità dell’aria. Infatti in queste parentesi meteo, l’aria ristagna nei bassi strati dell’atmosfera accumulando pericolosi inquinanti che in grosse quantità possono provocare problematiche alla salute umana. Per questo motivo esistono delle “soglie limite” che dovrebbero mantenersi al di sotto di alcuni livelli; ad oggi la qualità dell’aria sarà molto scarsa su tutte le regioni che comprendono la Pianura Padana: le previsioni evidenziano una concentrazione molto elevata di PM10 sul Veneto tra Vicenza, Padova Venezia e Treviso. Qualità dell’aria ai minimi anche su Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, Brescia e Mantova. Previsti incrementi di PM10 anche sull’Emilia Romagna che per domani dovrebbero superare le soglie limite fra Piacenza, Parma, Modena, Ferrara, Forlì e Riminese. Da monitorare comunque qualche movimento, nel medio-lungo termine. Attesi nuovi scenari da alcuni modelli matematici, ecco dove e quando!