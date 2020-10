METEO – ANTICICLONE e NEBBIA, i protagonisti dei prossimi GIORNI, BELTEMPO in vista

L’estensione della campana anticiclonica avverrà fino alla giornata di Domenica , con valori di pressione al suolo che potranno raggiungere massimi di 1028 hPa sull’ arco Alpino . In quota il contributo di caldo sarà piuttosto impattante, grazie all’arrivo dell’ isoterma -10°C soprattutto al nord-ovest alla quota isobarica di 500 hPa (5500 metri circa); conseguente sarà la risalita dello zero termico , che potrà arrivare a toccare i 4000-4200 metri di altezza specie sulle Alpi Piemontesi. La stasi dell’aria nei bassi strati dell’atmosfera sarà determinante per la formazione di nebbie anche consistenti nel corso del weekend. Queste difficilmente si diraderanno nelle ore con più soleggiamento e potranno persistere nelle 48 ore specie sulla Pianura Padana . Conseguente sarà l’aumento degli inquinanti , una problematica sovente di questo periodo dell’anno.

Al momento sull’Italia abbiamo qualche infiltrazione di aria umida nei medio-alti strati dell’atmosfera: al nord abbiamo variabilità e cieli in prevalenza coperti. Sulle regioni centrali cieli parzialmente nuvolosi con addensamenti più consistenti su Toscana e Umbria, specialmente sulle zone interne. Al sud i cieli sono ancora sgombri da nuvolosità , in particolare su Puglia, Basilicata e Sicilia ; qualche nube a ridosso dei rilievi sulla Calabria. Nelle prossime ore grazie ad un rinforzo del Vortice Polare nella sua sede polare, l’anticiclone avrà modo di estendersi anche sulle nostre zone garantendo tempo ancora più stabile e assenza di nubi: unica insidia al momento la nebbia che potrà risultare copiosa specialmente al nord come da prassi in questo periodo dell’anno .

Insidia inquinamento e blocchi auto

Dunque le feste di Ognissanti e Halloween vedranno tempo stabile su tutta la penisola e la formazione di nebbie al nord: le zone più soggette saranno la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna ed il Veneto fino ad arrivare alla laguna dove le nebbie potranno tracimare lungo l’Adriatico. Le aree in questione saranno soggette ad un graduale aumento degli inquinanti, causati non solo dalle attività umane ma anche ma dal maggiore utilizzo di caldaie e caloriferi. Non si escludono dunque in seguito a questo periodo superamenti delle soglie limite di inquinanti come PM10 o PM2,5, che potranno dare adito ad ordinanze per blocchi auto o targhe alterne. Per ulteriori indicazioni a riguardo non esitate a seguire i nostri prossimi aggiornamenti!